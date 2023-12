Brankáři jsou od toho, aby svému týmu pomohli zákroky k úspěchu. Jenže ve futsale a hlavně v případě gólmana Interobalu Plzeň Ondřeje Vahaly k roli strážce svatyně patří ještě jeden nadstandard. Futsaloví brankáři leckdy fungují jako pátý hráč v poli, což v úterním finále Českého poháru mezi Interobalem Plzeň a Helasem Brno vedlo ke gólu a asistenci 33letého gólmana Západočechů. Plzeň vyhrála 8:1 a poprvé ve své historii triumfovala v domácím poháru.

Finále Českého poháru: Interobal Plzeň - Helas Brno (červení) 8:1, 5. prosince 2023. | Foto: fb SK Interobal Plzeň

"My to takhle hrajeme dlouhodobě. Škoda, že mně to tam nepadá častěji. Na předzápasovém videorozboru jsme se domluvili, že pokud Brno bude hrát v defenzivě, v bloku, tak já budu na straně, a když se otevře prostor, tak si to hodím na střelu. A hned mi to tam padlo," říkal Ondřej Vahala.

Reprezentační gólman otevřel skóre zápasu a na branku na 2:0 přihrával Holému. Vzápětí Interobal vstřelil další dva góly. "Asi jsem čekal, že soupeř bude více vzdorovat. V hlavách jsme měli zápas v Brně z minulé sezony, kdy jsme se docela trápili. Brno hrálo výborně do obrany a my jsme odskočili o gól až deset minut před koncem. Takže jsme čekali, že finále bude vyrovnanější. Ale díky bohu, že nám tam napadaly góly, takže jsme měli klidný zápas," uvedl Vahala.

V Plzni jsou ze zisku domácího poháru nadšení a cítí velkou úlevu. "Před sezonou jsme si dali vítězství v poháru jako cíl. Od vedení byl na nás vyvíjený tlak, ale je to logické, když jsme mistři a ve finále jsme byli jasným favoritem. Neobával jsem se, že by nás svazovla nervozita, protože máme zkušené hráče a i mladí jsou ve velké pohodě, takže si nervozitu nepřipouštěli," uzavřel produktivní brankář.

Interobal slaví. Poprvé vyhrál domácí pohár

Čistým hattrickem na sebe upozornil Tomáš Vnuk. Dvě branky vstřelil ze standardních situací. "Při první brance z přímého kopu jsem viděl, že hráč odbíhá pryč a gólman vykukuje z druhé strany, tak jsem to zkusil obstřelit a padlo to tam. Při rohu jsem směřoval přihrávku na zadní tyč, ale soupeř si balon srazil do brány," vysvětloval Vnuk.

Potvrdil tlak vedení na pohárový triumf. "Vedení chce vyhrávat, protože dává do futsalu peníze. Liga mistrů se nám nepovedla, takže další na řadě jsou liga a Český pohár. Ten jsme vyhráli, takže teď ještě chceme vyhrát ligu," přeje si 30letý futsalista.

"Troufám si říct, že jsme hráli spoustu zápasů i těžších, takže o nervozitě nemohla být řeč. Pohárové finále je specifické v tom, že se hraje na jeden zápas, takže nemáte opravu. Ale máme natolik zkušený a dobrý mužstvo, že jsem věřil, že to v klidu zvládneme. Je důležité, že jsme vyhráli vysokým výsledkem a nekopali se do poslední minuty. Helas ve druhé půli odpadl a my jsme přidali další góly, takže jsme všichni spokojení," prohlásil Tomáš Vnuk.

