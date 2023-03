Futsalisté Interobalu Plzeň v pondělí vyhráli první zápas čtvrtfinále play-off nad Spartakem Perštejn 6:4. Série bude pokračovat v pátek od 20 hodin v Kadani.

Interobal Plzeň (tmavé dresy) - Spartak Perštejn 6:4, 20. března 2023. | Foto: David Koranda

Interobal vedl 3:0, hosté snížili, ale úvodní poločas skončil vítězstvím Plzně 4:1.

Ve druhé půli domácí vedli 6:1, jenže Perštejn snížil na konečných 6:4.

„V prvním poločase jsme jasně dominovali a tím druhým jsme si výkon pokazili. Zápas jsme měli pod kontrolou, dostali jsme se do vedení až 6:1, ale během jednoho střídání jsme věnovali soupeři dva góly. Zbytečně jsme to zdramatizovali, i když si myslím, že i tak jsme to měli pod kontrolou,“ řekl svazovému webu futsalista Interobalu Plzeň Michal Holý.

Futsalisté Interobalu vyhráli základní část. Do play-off jdou z prvního místa

Brankáře Perštejnu Radka Nováka potěšilo, že potřetí v sezoně mužstvo hrálo s Plzní vyrovnané utkání. „Je pravda, že opticky to díky power play soupeře může vypadat jednostranně, ale na tohle jsme připravení. Teď se těšíme na domácí zapas, kdy nás doufám přijde podpořit opět plná hala a my budeme chtít přetavit dobré výkony ve vítězství,“ uvedl Novák.

Interobal Plzeň – Spartak Perštejn 6:4 (4:1)

Branky a nahrávky Plzně: 15. Rešetár (Holý), 17. Seidler (Holý), 18. Vnuk, 20. Rick (Diece), 23. Holý (Seidler), 27. Caio (Vnuk).

Sestava Plzně: Vahala, Němec – Rešetár, Rick, Diece, Seidler, Caio, Künstner, Křivánek, Holý, Kozár, Vnuk, Knobloch, Buchta. ŽK: 1:0. Diváci: 323.

Hráči Interobalu Plzeň vstřelili Bosně čtyři z pěti českých gólů