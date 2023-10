OBRAZEM: Interobal vyhrál generálku na Ligu mistrů

Čtvrtfinále Českého poháru nabídlo střet finalistů posledních tří sezon první futsalové ligy. Z postupu do semifinále se radoval domácí Interobal Plzeň, který porazil Chrudim 3:2. Plzeň hrála soutěžní zápas po měsíční přestávce, již zčásti vyplnil sraz české reprezentace. Už příští středu čeká Interobal v Plzni první utkání základní skupiny futsalové Ligy mistrů.

Trenér Interobalu Plzeň Marek Kopecký neskrýval radost z postupu, který byl prioritou. Ale…

„Zápas přišel v nevhodnou dobu, po srazu národního týmu, po měsíčním tréninkovém výpadku a před Ligou mistrů. Což nebylo pro mě úplně vhodné a museli jsme odkládat páteční zápas v Brně, abychom měli čas se zregenerovat na Ligu mistrů,“ řekl Kopecký.

Plzeňští futsalisté se v průběhu září rozutekli do reprezentačních týmů a z kádru zbyl pouze Brazilec Kaká. „Zůstal v Plzni a trénoval individuálně. Někteří kluci se nám z reprezentací vrátili v neuspokojivém zdravotním stavu, takže jsem strašně rád, že jsme zápas s Chrudimí zvládli a postoupili,“ uvedl.

Interobal vedl 3:0, Chrudim snižovala dvěma góly v posledních necelých dvou minutách zápasu.

Góly Vnuka a Rešetára stačily Čechům proti Itálii jen na remízu

„Chrudim hrála celý druhý poločas power-play, což se nám poměrně dobře dařilo bránit. Ale v závěru zápasu jsme vypadli z koncentrace a z jednoduchých situací jsme dostali dva góly, což mě trochu mrzí. Na druhou stranu musím říct, že Chrudim měla tři čtyři tutové šance,“ konstatoval trenér Plzně.

Během reprezentační pauzy se pro Interobal odehrála nepříjemná administrativní záležitost. Utkání třetího ligového kola na Slavii, kde Plzeň vyhrála 2:0, bylo zkontumováno ve prospěch Pražanů 5:0. Navíc klub dostal pokutu 14 tisíc korun. Svaz futsalu ČR potrestal Plzeň za porušení Soutěžního řádu, protože za Interobal na Slavii nastoupilo méně než osm hráčů s českým občanstvím.

Za chybu se omluvil hráčům, sponzorům a fanouškům generální ředitel klubu Jakub Hodek.

Po úterním duelu s Chrudimí už směřují myšlenky Interobalu výhradně na základní skupinu Ligy mistrů, která se bude hrát od 25. do 28. října v hale na Slovanech. Plzeň se postupně utká s bosenskou Bijeljinou, lotyšskou Rigou a dánským Gentofte. Do elitní fáze soutěže postoupí jen vítěz skupiny.

Plzeň vyhrála reprízu finále nad Chrudimí. Zápas byl v naší režii, říká Vnuk

„Samozřejmě cílem je postup, ale nebude to nic jednoduchého. Soupeři měli hráče pohromadě, protože jich se zápasy národních týmů netýkaly. Takže se mohli připravovat, uvidíme, jestli měsíční tréninkový výpadek bude mít na nás vliv. Týdenní regenerace a příprava není časově úplně ideální, ale nemůžeme si na to stěžovat, prostě to tak je a musíme se s tím porvat,“ prohlásil Kopecký.

Ve středu dopoledne sledoval na videu zápas Bijeljiny, prvního soupeře Interobalu. „Je to velice nepříjemný soupeř. Celý zápas hraje power-play s gólmanem, který funguje jako hráč. Soupeř bude hrát v pěti a my nesmíme být pasivní. Musíme něco vymyslet, abychom jim to rozbili. Riga má hráče světového formátu a Getofte načtené ještě nemám, uvidím ho v Plzni v jeho prvních dvou zápasech,“ vysvětlil Marek Kopecký.

FOTO: Řežbu Plzně se Slavií vyhrál Interobal