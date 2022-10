OBRAZEM: Břežanský Kostitřas vyhrál Stránský

Závod horských kol náročným terénem okresy Plzeň-sever a Rakovník na 58 kilometrů vyhrál v kategorii do 40 let Vojtěch Stránský (2:31:33,26) a ve věkové skupině nad 40 let zvítězil Jiří Kotlík (2:56:03,15).

Břežanský Kostitřas 2022. | Foto: Michal Koutecký