„Připadalo mi, že se bojíme, abychom nedostali ránu, obrana byla měkká, příliš jsme nepomohli gólmanům a neproměňovali jsme šance. Karviná hrála ofenzivnější obranu, z níž chodila do rychlého protiútoku,“ hledal příčiny porážky Milan Škvařil.

Čtyři kola před koncem základní části ztrácíte na Karvinou pět bodů. Je první místo definitivně ztracené?

Ztracené to ještě není, ale samozřejmě to bude složité, protože situaci už nemáme ve svých rukou. Teď musíme posbírat co nejvíce bodů a na konci uvidíme, na co to bude stačit. Myslím si ale, že jestli půjdeme do play-off z prvního, nebo z druhého místa, už je jedno

Je Karviná silnější než minulou sezonu na jaře?

Jsou na tom pořád stejně, i když se to těžko srovnává. Mají kvalitní hráče, jsou schopní do toho jít po hlavě, což nám v úterý chybělo. Podle mě je to spíš o aktuální formě, kterou měli proti nám lepší. Vyhráli, ale uvidíme, co příští týden předvedou u nás. My se na ně musíme dobře připravit.

Kvůli koronaviru v týmu Dukly vám odpadl nedělní zápas. Tento kalendářní rok je to vaše už čtvrté odložené utkání. Jsou to komplikace?

Není samozřejmě příjemné, když se jednou hraje, ale pak zase ne. I když je to špatné, je potřeba na tom vidět i pozitiva. Dobré je to v tom, že se můžeme připravit a potrénovat.

Prosakují informace, že vláda chce zavést lockdown po vzoru loňského jara. Odehraje se play-off? Bude opět třeba měsíční koronavirová pauza a pak se sezona dohraje?

Vůbec nevím a neodvažuji se to odhadovat. Play-off by ale určitě bylo lepší. Jestli by měla být měsíc nebo měsíc a půl pauza, tak zase budeme začínat znovu jako na podzim. Což bude takové divoké. Musíme čekat, s čím politici přijdou, co z toho vyplyne a co budeme muset akceptovat.