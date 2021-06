Druhého v cíli Jana Kopeckého (Škoda Fabia Rally2 Evo), který vyhrál předchozí dva závody a stále vede průběžné, pořadí porazil o šest vteřin. Třetí Filip Mareš měl odstup 27 sekund.

Pech vedl od první rychlostní zkoušky až do konce.

„Jsem rád, že se nám povedlo vyhrát v obou etapách. Jsem nadšený,“ hlásil Václav Pech do telefonu cestou z Hustopečí.

„Byla to parádní soutěž. Museli jsme jet od začátku až do konce naplno a jen jsme se modlili, abychom neudělali chybu. Nebyla tam vůbec žádná rezerva, bylo to na doraz toho, co umíme my i auta,“ přiznal jezdec plzeňského EuroOil teamu, že to byl opět nesmírně vyrovnaný souboj s Janem Kopeckým.

Připomnělo vám to loňskou sezonu, kdy jste také vyhrával v podobně vyrovnaných závodech?

Samozřejmě, že ano, ale Hustopeče jsou specifické. Trať je tady jiná, jede se po cestách mezi vinohrady, klouže to, není to klasický asfalt, místy je i šotolina. Považuju to za správnou ralllye, protože každý musí trochu improvizovat.

Jestli to chápu, tak je to pro vás jezdce zrádnější?

Přesně tak. Musíte při závodě víc přemýšlet, improvizovat. Zkrátka takový divoký styl, auto musíte mít pořád v lehkém smyku. Nejde se spolehnout na to, že se opřete a ono zatočí. Ale já mám tohle strašně rád. O to jsem radši, že jsme to projeli bez závažnější chyby.

Viděl jste nějaký moment, který rozhodl rallye ve váš prospěch?

Žádnou jednotlivost bych nevyzdvihl. Prostě se nám ten závod povedl. Neměli jsme žádný problém, neudělali jsme žádnou chybu, neprorazili jsme pneumatiku. Jeli jsme naprosto nadoraz a o pár vteřinek jsme vyhráli.

Kdy jste si řekl, že už vám vítězství nikdo nevezme?

Až v cíli. Poslední vložka měla 22 kilometrů, tam se dá deset vteřin nahnat. Stačilo by malinko blbě zvolit tempo. Honza zatáhl, zkusil to, ale stáhl pouze šest vteřin. Celkově jsme byli lepší.

Dá se říct, že vítězstvím v Hustopečích jste se vrátil do boje o obhajobu titulu?

Ještě moc ne… Musíme na to navázat, být aspoň podobně dobří i v dalších závodech. Jenom když pojedeme bez chyb a technických problémů, udržíme se v boji o nejvyšší příčky.

Pořád platí, že další zaváhání už si nesmíte dovolit?

Přesně tak.

Byla nějaká oslava?

Nene, jeli jsme hned po závodě domů a druhý den do práce.

Ale včera byla neděle…

To je sice pravda, ale od středy jsem nebyl ve firmě, musím dohánět resty. Práce teď máme hodně. Do toho už začne i příprava auta na Bohemku (10. a 11. července).