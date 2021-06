„Naladili jsme se moc dobře. Nikdy jsem si nepředstavoval, že Rallye Plzeň pojedeme, protože se od 90. let nejezdila. Když teď ta možnost byla, rádi jsme ji využili a moc jsme si to s Petrem (spolujezdec Uhel – pozn. aut.) užili,“ vrátil se Václav Pech o týden zpátky.

„Byli jsme nadšení a věřím, že to teď přetavíme i v nějaký úspěch v Hustopečích,“ doplnil 44letý jezdec.

Start na obnovené plzeňské rallye pomohl posádce EuroOil teamu Václav Pech – Petr Uhel i s ohledem na skladbu rychlostních zkoušek. „Místy se podobaly právě těm v Hustopečích a celková náročnost a charakter tratě byly z jezdeckého pohledu moc hezké,“ pochvaloval si úřadující český šampion, který ale v letošním ročníku mistrovství ČR neměl šťastný vstup do sezony.

V úvodní Valašské rallye Pech odstoupil kvůli defektu a pocovidovým komplikacím už v první rychlostní zkoušce. Na květnové Rallye Šumava měl zase technické problémy a nakonec dojel devátý. Teď už by rád konečně bodově zabral naplno.

„Cítím už se úplně fit. Chodím pravidelně do posilovny na kruhové tréninky, nějakou fyzičku jsem nabral. Jsem v kondici,“ hlásil Pech ještě v Plzni, ale teď už má za sebou tréninkové jízdy v okolí Hustopečí a dnes se po 17. hodině postaví na start.

V průběžném pořadí domácího šampionátu má momentálně velkou bodovou ztrátu na vedoucího Jana Kopeckého, ale i na druhého muže v pořadí Filipa Mareše, kterého na Rallye Plzeň porazil. A protože by se letos měly dva nejhorší závody škrtat, nevzdává se ani boje o příčky nejvyšší v celkovém pořadí.

„Šance tady pořád je, ale už nesmíme udělat žádnou chybu. Pokusíme se prokousat pořadím, co nejvýš to půjde, nic nevzdáváme. Je před námi ještě pět závodů, stát se může cokoliv,“ slíbil Pech svým fanouškům.

Rallye mezi vinohrady v Hustopečích už dokázal v minulosti třikrát vyhrát, ale naposledy to bylo v roce 2014. „Dobře to tam známe, na trati toho nejde moc vymyslet. Víme, do čeho jdeme. Je to netradiční, místy i šotolinová trať, která je zaprášená a klouže. Je to trošku jiná rallye, ale těšíme se na to,“ doplnil plzeňský závodník.

Na startu bude kompletní česká špička, celkem se na trať vydá 117 posádek. Během pátku a soboty absolvují 142,5 závodních kilometrů. První den se bude končit až po 21. hodině večer, proto ten druhý startuje až po 11.00. Vítěz protne cílovou pásku po sobotní 16. hodině. Vrátí se Václav Pech na Moravě do boje o mistrovský titul?