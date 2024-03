Běžce v Plzni sužovalo chladné počasí. Hlavní favorit Petr Pechek doplatil na odhodlání zlepšit svůj zlatý čas, útok na vlastní rekord nevyšel ani Petře Pastorové.

Mistr Lukáš Kozlík krátce po doběhu do cíle. | Foto: Vlastimil Šroubek

Z jarního počasí zpátky do nečasu. Účastníky národního mistrovství v běhu na 100 kilometrů v Plzni stejně jako loni prověřilo vedle čtyřiceti okruhů nevlídné počasí. „Teplota během dne klesla k osmi stupňům, bežce sužovaly dešťové přeháňky a nárazový vítr,“ sdělil Vlastimil Šroubek, organizátor šampionátu, který se konal v sobotu tradičně na okruhu ve Štruncových sadech. „Termínovka dlouhých běhů je nabitá a je složité stovku někam vmáčknout,“ vysvětloval časný termín Šroubek, který si z pořádání celodenní akce odnesl virózu.

Z téměř třicítky startujících jich po sto kilometrech a mnohahodinové dřině dorazilo do cíle osmnáct. Nejrychleji Lukáš Kozlík z TJ Sokol Mělník, který si titul na stovce vybojoval za sedm hodin, 21 minut a 41 vteřin. Stříbro bral Luboš Herbst (CAU, 8:16:35) a pro bronz si doběhl Ondřej Jerhot z týmu Tigi-shu (8:27:37).

To už nějaký čas vydýchávala předchozí zápřah nová česká mistryně na 100 km, absolutně druhá Petra Pastorová (7:56:48) z Ostravy. Do Plzně přijela po soustředění ve Vysokých Tatrách s cílem zlepšit vlastní český rekord na této distanci. „Ještě na 50. kilometru držela Pastorová čas lepší svého rekordního výkonu z mistrovství světa 2022 v Berlíně, jenže v druhé půlce zpomalila a bylo jasné, že pod 7:18 hodiny to nedá. Přesto závod dokončila,“ ocenil Šroubek.

Také obhájce titulu Petr Pechek chtěl v Plzni zlomit svůj loňský zlatý čas 6:44:15 hodiny. Dlouho drtil osamocený v čele strojové tempo pod čtyři minuty na kilometr, jenže v poslední čtvrtině postihly Pechka křeče. „Pár okruhů s tím bojoval, ale po 82,5 kilometrech opustil hlavní favorit trať,“ sdělil ředitel zároveň úvodního závodu Ultra Cupu.

Nejlepší trio mužů v mistrovském závodě na 100 km (zleva) Luboš Herbst, mistr Lukáš Kozlík a Ondřej Jerhot.Zdroj: Vlastimil Šroubek

Na třetím místě se v té chvíli ocitl Miroslav Štefl, ale ani ředitel známého Barokomaratonu v okolí Plas do cíle nedoběhl. „Bolest v koleně ho zastavila na 90. kilometru,“ prozradil Šroubek.

Vložený závod v maratonu ovládli Patrik Pastor, syn nové šampionky (2:52:00), a Štěpánka Herradová z Plzně (3:43:59). Půlmaraton vyhráli Jan Sedláček (Plzeň-Petřín, 1:24:19) a Blanka Šindelářová z Blovic (1:32:58), běh na 10 km Pavel Lemberger z Plzně (40:24 min.) a Veronika Čermáková z Mělníka (47:11).

Mezinárodní AC Heating Cup začne ve Stupně

Výsledky

Mistrovství ČR v běhu na 100 km, muži: 1. Kozlík (TJ Sokol Mělník) 7:21:41 hod., 2. Herbst (CAU) 8:16:35, 3. Jerhot (Tigi-shu) 8:27:37. Ženy: 1.Pastorová (MK Seitl Ostrava) 7:56:48, 2. Berrouche (USK Ústí n. L.) 8:31:41, 3. Kroužilová (Sokol Kolín) 9:06:09.

Maraton, muži: 1. Pastor (MK Seitl Ostrava) 2:52:00, 2. Smith (Dlouhá míle) 2:55:13, 3. Vaňkát (Ekonom Praha) 3:02:01. Ženy: 1. Herradová (Plzeň) 3:43:59, Horváthová (Stříbro) 5:32:25.

Půlmaraton, muži: 1. Sedláček (TJ Sokol Plzeň-Petřín) 1:24:19, 2. Rásocha (Bad Batsch) 1:25:17, 3. Bláha (SC Marathon Plzeň) 1:29:53. Ženy: 1. Šindelářová (Blovice) 1:32:58, 2. Hašková (Decathlon Chodovú 1:36:31, 3. Šanderová (Maratoneček) 1:58:48.

Běh na 10 km, muži: 1. Lemberger 40:24 min., 2. Stránský 40:47 (oba Plzeň), 3. Vabroušek (RTW) 47:03. Ženy: 1. Čermáková (Mělník) 47:11, 2. Bielková (SCMarathon Plzeň) 55:51, 3. Těšínská (TK Škoda Plzeň) 56:40.