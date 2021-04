Zamířil sem i Jan Rajchart, který před sezonou přestoupil do týmu Gapp System – Kolofix kolem české šampionky Jitky Čábelické a po čase se může soustředit zase jen na cross country.

Ve Veroně skončil 24letý jezdec devatenáctý, aby následně v prestižním podniku z kategorie Hors Class v Nalles na jihu Tyrolska obsadil v hodně nabité konkurenci 79. příčku. „Není to bůhvíjaký výsledek. Ale když vezmu, že nás jelo 230, konkurence jak na svěťáku a já startoval s číslem 103, tak to zase tak špatné není,“ ozval se Rajchart stále ještě z Itálie.

„Další víkend závodíme v Rakousku, takže by se nám návrat domů nevyplatil. Navíc v Nalles panují příznivější podmínky pro trénink než u nás. Je asi deset dvanáct stupňů,“ hlásil rodák z Újezda u Svatého Kříže. Z obce na Rokycansku, odkud mimo jiné pochází i současná česká jednička Ondřej Cink. Ten v Nalles skončil těsně čtvrtý, když ve finiši nestačil na Francouze Maxima Marotta. Za vítězným Mathiasem Flückingerem ze Švýcarska ale dvojice zaostala jen o jedenáct sekund.

„Ondra jel skvěle. Od začátku se držel ve vedoucí skupině a olympijskou sezonu zahájil ve velkém stylu. Pro nás v hloubi pole to byl občas přespolák. Trať se ucpávala a někdy nezbývalo než v té tlačenici běžet. Ale jinak to byla pěkná řezanka,“ ocenil biker, pokoušející se o restart své nadějné kariéry.

Na mistrovství světa v roce 2014 přispěl jako junior k zisku štafetového bronzu a ještě před čtyřmi roky si odchovanec Author Teamu Stupno vybojoval český titul do 23 let. Pak ale zkusil silnici, neuspěl a po návratu do terénu touží znovu obléknout český dres. „V týmu mám podmínky, dělám pro to maximum a zatím se zdá, že jsem na dobré cestě,“ prohlásil Rajchart.

O víkendu se předvede v rakouském Haimingu. „Chlapi i třiadvacítkáři startují zvlášť, takže by to neměla být taková mela jako v Nalles,“ konstatoval biker.

V sezoně si stanovil dva hlavní vrcholy – mistrovství ČR v Harrachově a Světový pohár v Novém Městě na Moravě.