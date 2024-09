Minulé úterý se v Plzni cyklistům rozjela po pauze znovu Giant liga. Devátou Grand Prix v sezoně se série zlomila do druhé půlky, ale ze čtyř zbývajících dílů se jezdci porvou o body do konečného pořadí už jen ve dvou závodech. A to tento týden. V úterý odpoledne (17.30) startuje opět v areálu plzeňského SKP Rapid v Doubravce desátý závod - Grand Prix Inkomo vzduchotechnika. A v neděli se boj o prvenství v lize uzavře výjimečně mimo Plzeň, a to Velkou cenou Hradce Králové. Pak bude znám v pořadí 23. vítěz seriálu kritérií.

Minulé ligové kolo pod patronátem Kolokrámu ovládli v Plzni zkušení Daniel Turek (ATT Investments) a Martin Voltr z týmu Pierre Baguette Cycling, k titulu má ale po devátém dějství nejblíže mladý talent Richard Kobr. Jezdec téměř domácího týmu ACS Development skončil naposledy třetí a upevnil si pozici v čele průběžného pořadí před Maxem Kerlem (AŠ Mladá Boleslav). Zlatočerný dres lídra by měl Kobr hájit i v úterní GP Inkomo, znovu s podporou týmu i svého dvojčete a spolujezdce Roberta.

Kritérium pro kategorie junioři, ženy, juniorky, muži Elite a Masters je tradičně vypsáno jako závod s bodováním v každém z okruhů. Body si připíší vždy dva nejlepší jezdci na pásce a závodník s nejvyšším bodovým kontem zvítězí.

Startuje i bodovací soutěž Bageterie Boulevard Prestige o nejaktivnějšího jezdce měsíce září.

Cyklistické odpoledne na Rapidu zahájí v úterý již v 16.30 závody žáků a kadetů pod patronací týmu Roman Kreuziger Cycling Academy.