„Bohužel zase máme nějaké absence a sám přemýšlím, jak to poskládáme. Je to navíc důležitý zápas. Když bychom ho zvládli, utekli bychom právě Čakovicím, které také jsou ve spodku," dodal Koranda.

Derby se odehrálo i v Nezvěsticích, kde po tuhém souboji ukořistili házenkáři Přeštic nakonec těsnou výhru 24:23.

„Nejvíce si ceníme toho, že jsme dokázali během první půle přetočit nepříznivý stav, když jsme prohrávali asi o čtyři branky. Na konci jsme to ale pak ještě sami zdramatizovali, když jsme dovolili soupeři, aby naopak on stáhl náš náskok. Byla to tak trochu divočina, ale historie se neptá. Pro nás jsou to důležité dva body ze hřiště těžkého soupeře, který dokáže především v domácím prostředí každého potrápit," řekl k utkání trenér Přeštic Rudolf Lang.

Po třech porážkách se zvedly také Příchovice, které porazily Čakovice 21:12.

Výsledky I. ligy mužů: Podlázky – Svinov 19:19 (8:10), Rokytnice – Opatovice n. L. 16:20 (7:12), Krčín – Studénka 13:10 (5:5), Nýřany – Tymákov 21:19 (12:10), Příchovice – Čakovice 21:12 (13:10), Nezvěstice – Přeštice 23:24 (10:11).

Následující program: neděle od 10.30: Nýřany - Čakovice, 11.00: Přeštice - Příchovice, 16.00: Tymákov - Nezvěstice.

