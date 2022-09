Na druhé straně naopak panovalo zklamání. V závěru zápasu byly Nezvěstice blízko srovnání.„Za krásného počasí se hrála rychlá tvrdá házená. Po celý zápas bylo skóre vyrovnané a žádný tým nedokázal odskočit a udělat si brankový náskok. V závěru se štěstí přiklonilo na stranu Nýřan, když jsme nevyužili v posledních minutách vyložené střelecké šance,“ mrzelo trenéra Nezvěstic Daniela Havlíčka.

Tymákov začal vítězně, teď ho však přibrzdil covid

Přestože zatím mají na svém kontě nula bodů, jsou kyšičtí házenkáři vítaným oživením nejvyšší soutěže.Naposledy nováček potrápil Příchovice, které si nakonec došly k vítězství 20:19., když ještě o pauze prohrávaly o dvě trefy.

„Pokazili jsme si to sami. Nedodrželi jsme to, co si řekneme. Místo toho, abychom udrželi míč a dohráli to do remízy, tak zbytečně ztratíme míč a dostaneme gól v posledních vteřinách,“ bylo cítit zklamání ve slovech kouče Kyšic Jiřího Fremra, který i přes další těsnou porážku bere vstup do sezony pozitivně.

„Hráči odvádějí slušné výkony a ukazujeme, že s námi musejí mančafty počítat. Máme ve hře pozitivní věci a rozhodně nebudeme soupeřům dávat body zadarmo,“ dodal kyšický lodivod.

Výsledky 2. kola I. ligy národních házenkářů: Nezvěstice – Nýřany 15:16 (7:7), Příchovice – Kyšice 20:19 (10:12), Svinov – Studénka 22:15 (11:9), Čakovice – Podlázky 14:12 (8:6), Krčín – Dobruška 15:10 (9:6), Přeštice – Tymákov odloženo.

OHLASY Z DIVIZE: Benfika doma utrpěla debakl, Doubravka slaví první výhru