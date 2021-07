Jenže minulý rok kvůli nástupu koronavirové epidemie byly hry odloženy a k tomu se dvaadvacetiletý puškař v květnu zranil, takže bez tréninku zůstal půl roku. Ztratil závodní jistotu, návyky a formu, což se potvrdilo letos na mistrovství Evropy.

Potíž byla i v tom, že v libovolné malorážce 3x40 ran mělo Česko pro olympijské hry v Tokiu tři střelce na dvě místa. Jelikož Český střelecký svaz dal kvůli posledním výsledkům jistotu dvacetiletému Jiřímu Přívratskému z Olympu Plzeň, došlo na návrh svazového předsednictva na rozstřel o Tokio mezi Nepejchalem a jeho klubovým kamarádem Petrem Nymburským na červnovém Světovém poháru v Osijeku. Tam Nymburský skončil pátý, Nepejchal čtrnáctý a jistý účastník her Přívratský obsadil sedmou příčku. Letenku do Tokia si tak zajistil Nymburský, nikoliv Nepejchal. Pro Nymburského, šestadvacetiletého rodáka z Tábora, to bude olympijská premiéra. První start pod pěti kruhy čeká i Přívratského. Nejzkušenější ze čtveřice sportovních střelců (Hrčkulák, Nymburský, Přívratský a Šarounová) bude šestadvacetiletá Nikola Šarounová z plzeňské Dukly, která byla na hrách v Riu 2016.