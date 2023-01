Závěr sezony si Koželuhová vyšperkovala ziskem tzv. částečné karty Ladies European Tour (LET), která ji zajistí start zhruba na polovině z 33 turnajů prestižní světové série. A chybělo málo, aby zabojovala i o plnohodnotné členství. „Uteklo mi to snad o dvě rány,“ říká 22letá rodačka z Plzně.

O dvacet místenek v seriálu LET 2023 se v náročné kvalifikaci střetlo 156 hráček z celého světa. Jen šedesát z nich postoupilo do finálové fáze, Koželuhová jako jednatřicátá.

Finále se pak konalo loni v půlce prosince ve španělském resortu La Manga u Murcie. K šedesátce postupujících přibylo ještě osmdesát hráček z uplynulého ročníku LET a hrálo se na pět kol. „Odvedla jsem dobrý výkon, ale pokazila jsem tři jamky z celkových 72 a rozhodující páté kolo mi těsně uniklo. I tak si výsledku cením. Třeba ve čtvrtém kole jsem na druhé devítce uhrála pět birdie (ránu pod par jamky),“ konstatuje Koželuhová. „Přesvědčila jsem se, že se zlepšuji a můžu LETku hrát,“ dodává.

Ale zpátky na začátek sezony. To Koželuhovou po solidní zimní přípravě zbrzdila nemoc, těžká chřipka, a ani po uzdravení to nebylo ono. „Úvod sezony za moc nestál. Nevycházely mi turnaje, nehrála jsem dobře. Po German Open jsme si řekli, že zkusíme změnu, spolupracovat s novým trenérem,“ vysvětluje Tereza.

Přešla k Jiřímu Kromichalovi, což je jeden z nejzkušenějších golfových trenérů u nás, velkou část své kariéry působil v zahraničí a spolupracoval se špičkovými hráčkami.

„Dala jsem si pauzu od turnajů a přes měsíc jsme se věnovali drilování techniky. Postupně se změny začaly projevovat, přicházela sebedůvěra a chuť do hry,“ říká.

Jen pro představu, golfový trénink obnáší čtyři, pět hodin práce na hřišti. „K tomu posilování, regenerace a další náležitosti. Není to lehké,“ přitakává česká reprezentantka.

Potvrzení, že jde dobrou cestou, byl pro Koželuhovou už start na turnaji LET ve Švédsku poblíž Göteborgu. „Hrála jsem dobrý golf a po prvním kole jsem byla jasně v cutu. Jenže ve druhém kole jsem o něj kvůli dvěma chybám na 13. jamce zase přišla,“ podotýká hráčka.

Následný turnaj LET ve Švýcarsku potvrdil progres, přesto cut ještě těsně unikl. Vše si ale vynahradila na turnaji LET Access ve švýcarském Lavaux. Jistě prošla cutem a celkově skončila desátá. „Stále mám na čem pracovat. Mým cílem je získat plnou členskou kartu pro LET a hrát sérii bez omezení,“ naznačila Koželuhová své ambice pro novou sezonu.

Kde jí zahájí, zatím netuší. „Hlavu mám plnou školy a golf šel nyní trochu stranou. Vím, že začít hrát bych měla na přelomu března a dubna. Kde, to se však teprve uvidí,“ říká. „Rozhodně bych nechtěla chybět v závěru června na turnaji Tipsport Czech Ladies Open ze seriálu LET, který v Berouně znovu chystá táta (Luboš Koželuh),“ prohlašuje Tereza Koželuhová.