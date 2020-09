Plzeňský závod odstartuje z jiného zázemí než obvykle a účastníci se mohou těšit i na nové trasy. „Kvůli stavbě západního okruhu jsme zázemí přesunuli na louky u sv. Jiří v Doubravce,“ vysvětluje hlavní organizátor závodu Václav Pták.

Pro cyklistické nadšence se svým týmem nachystal dvě technické i hravé závodní trasy, pohodovou nezávodní Family jízdu i dětské závody v areálu závodu.

Delší, 55kilometrová trasa B zavede jezdce na vrchol Chlumu ve výšce 416 m n. m. a poté přes Bukovec, Dolany, Chotinou či Bílou Horu zpět do cíle. „Převýšení je lehce přes 1000 metrů a závodníci se mohou těšit na úzké cestičky kolem Třemošenky a Berounky, sjezdy i výjezdy v divočejší části za obcí Korytany, ale i příjemné polní a lesní cesty,“ říká autor obou tratí Václav Pták.

Kratší trať C o délce 38 kilometrů povede do obce Chotiná, kde se následně napojí na delší „béčko“ a ta už pak cyklisty nasměruje až do cíle. „Také ´céčko´ nabídne různorodý terén a převýšení okolo 720 metrů,“ podotýká Pták.

Během Plzeňské MTB 50 Kooperativy bude v areálu závodu připraven tradičně bohatý doprovodný program včetně jídelního servisu, stánků sponzorů a dalších aktivit.

„A se startovním číslem máte automaticky padesátiprocentní slevu na vstup do Dinoparku a do Muzea loutek,“ říká Václav Pták.

Cyklofestival v Plzni zahájí již v pátek sportovní den, což je akce určená hlavně dětem z prvního stupně základních škol. Uskuteční se v prostoru za obchodním centrem Plaza od 10.00 do 18.00 a vedle atrakcí nabídne program zaměřený na bezpečnost jízdy na kole a pohybovou průpravu.

Podrobnější informace ohledně Plzeňské MTB 50 Kooperativy najdete na www.kolopro.cz.