Zatímco junioři Petra Vitáková s Martinem Kočandrlem zažijí na vrcholné akci premiéru, Adéla Nováková už atmosféru šampionátu poznala coby juniorka. Ve Finsku se však rodačka z Vimperka, která v barvách Sport Clubu závodí druhým rokem a v Plzni studuje vysokou školu, představí poprvé ve třiadvacítce.

„Prošli jsme úspěšně anticovidovými testy a teď převládá hlavně natěšení,“ prohlásila ještě před odletem na sever Adéla Nováková.

V úterý by měla svěřenkyně trenéra Vladislava Razýma ml. startovat ve sprintu klasiky, v pátek ji čeká souboj na deset kilometrů volně s intervalovým startem a den nato, když bude forma, i závod štafet.

Přitom donedávna Nováková ani nevěděla, zda se na šampionát vůbec nominuje.

Ve hře totiž bylo už jen jediné volné místo, a o to se strhl lítý boj na mistrovství republiky v Novém Městě na Moravě.

„Předem bylo dané, že nominační jistotu mají Terka Beranová se Zuzkou Holíkovou. A o kolik míst se ještě bojuje, jsem tušila jen mlhavě. Nechtěla jsem se tím stresovat a spíš jsem se soustředila, abych na mistráku jela nejlíp, jak umím,“ svěřila se Nováková.

To se jí povedlo víc, než sama čekala.

V soubojích žen při absenci jen dvou reprezentantek, Kateřiny Janatové spolu s českou jedničkou a Novákové klubovou kolegyní Kateřinou Razýmovou, skončila Adéla třikrát třetí.

Bronzovou sprškou na šampionátu vyrazila dech sobě i všem kolem.

„Přiznám se, že jsem s medailemi nepočítala a bylo to pro mě velké překvapení. A nominace pak nádherný bonus, splněný sen,“ komentovala nečekaná medailistka své výkony na okruzích v okolí Vysočina arény.

Teď se Nováková musí rychle přeorientovat na skandinávské tratě a na teploty hluboko pod bodem mrazu, které ve Vuokatti panují.

„Vzala jsem si hodně teplého oblečení a věřím, že i v té zimě to bude v pohodě,“ konstatovala s úsměvem mladičká reprezentantka.

A připravit se musí také na život v bublině spojený s dodržováním přísných pravidel.

„Volný pohyb i setkávání nejsou téměř možné, navíc před každým závodem nás otestují. Samozřejmě, že to omezuje, ale doba je prostě taková. Nejvíc mi však budou chybět diváci, kterých by se tu normálně sešlo u tratí hodně a vykřičeli by nás k lepším výkonům,“ uvedla Nováková.

A s jakými výsledky v soubojích se světem by lyžařská univerzálka byla spokojená? „Vzhledem ke koroně vůbec nevím, jaká se ve Vuokatti sejde konkurence. Navíc ve třiadvacítce jedu poprvé, takže je těžké něco odhadovat. Pokud bych se ale pohybovala někde za první dvacítkou, tak bych to brala,“ prohlásila studentka Západočeské univerzity.