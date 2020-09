A to paradoxně pomohlo k lepšímu obsazení turnaje.

„Myslím, že takhle kvalitní startovní pole jsme v Plzni ještě neměli,“ uvedl ředitel turnaje Jiří Kovařík. „Ve stejném termínu se totiž měl hrát turnaj podobné kategorie v Maďarsku, který byl zrušen, a tak někteří hráči přejeli k nám,“ vysvětloval.

Pomohlo i to, že klání v Plzni přímo navazovalo na turnaj v Rakovníku. „Hodně zahraničních hráčů tak zůstalo v Čechách a pokračuje na turnaji u nás,“ doplnil Jiří Kovářík z TK Slavie Plzeň.

A proto byla letos na kurtech v Borském parku nejvýše nasazenou hráčkou světová juniorská devítka a finalistka letošní juniorky na Australian Open Weronika Baszaková z Polska, která však včera prohrála s českou tenistkou Katrin Pávkovou.

Mezi juniory je nejvýše nasazený Dali Blanch ze Spojených států, jenž v prvním kole zvládl souboj s českou nadějí Jakubem Menšíkem. Zato turnajová dvojka, Belgičan Maikel De Boes, prohrál ve třech setech s dalším Čechem Janem Pučálkou. Další nasazení vesměs postupovali.

Včetně Lea Borga, sedmnáctiletého syna slavného švédského tenisty, i když ten měl včera namále.

Klatovský odchovanec Lukáš Janoušek, který hájí barvy pořádající TK Slavie Plzeň, mu podlehl až 5:7 v tie-braku rozhodujícího třetího setu. Borga dnes čeká britský tenista William Nolan.

Skončil i další domácí hráč Jan Jadlovský, jenž prohrál s Pierrem Yves Baillym z Belgie po setech 2:6, 4:6.

Naopak úspěšná byla 18letá Klára Nováková, která vyřadila Juliette Bovyovou z Belgie. „Konečně jsem to prolomila a postoupila doma v Plzni do druhého kola,“ připomněla Klára Nováková předchozí nezdary na Ex Pilsen Babolat Cupu.

Letos se může těšit na další zápas, v dnešním 2. kole nastoupí proti Eszter Meriové, turnajové pětce ze Slovenska. Druhé kolo začíná dne v 9.00.