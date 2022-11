Nová závodí hlavně v Evropském poháru, který odstartuje 1. prosince.

Stihnete začátek sezony Evropského poháru?

Spíš ne. Jsme na vážkách (trenérem Terezy Nové je Ondřej Berndt, pozn. aut.).

Kdy byste se mohla vrátit na sjezdovku?

Teď jsem začala znovu pracovat na kondičce, takže bychom za týden chtěli na lyže. Ale záležet bude na reakci kolena. Další závody Evropského poháru jsou v polovině prosince, kdy už bych chtěla jet.

Jaké jste měla podmínky pro trénování, když je nedostatek sněhu?

Bylo to složitější. Na jaře jsem víceméně odjezdila to, co jsem chtěla, i když jsme měli trochu zkrácený jeden kemp. Na druhou stranu jsem na něj odjela dříve, takže mě to tolik nezasáhlo. Přemýšleli jsme, že bychom letěli do Chile, ale nakonec tam nikdo z Čech nechtěla my jsme odmítli letět sami. Říkali jsme si, že počkáme a že přes léto nebudu lyžovat. Měla jsem začít až od září, ale od konce srpna mám problémy s kolenem.

Kde v Evropě trénujete?

Většinou jezdíme do Švýcarska a do Rakouska – Pitz᠆tal a Kaunertal. Záleží, kde je sníh. Na lyžích jsme byli v květnu a v červnu i na začátku července. Prázdniny jsem věnovala suché přípravě a pak jsem začala laborovat s kolenem. Takže jsem se zasekla.

Co se vám stalo s kolenem?

Na soustředění mě při tréninku bolelo koleno, otekla mi stehenní kost, takže jsem musela mít šest týdnů klid. Teď mě trochu trápí čéška, takže cvičím, aby se zlepšila.

Jak se lišila kvalita sněhu oproti minulým rokům?

Na jaře se to ještě dalo, ale na začátku prázdnin to bylo špatné. Bylo méně sněhu a mnohem tepleji. Na soustředění na Kaunertal po čtyřech pěti dnech zavřeli středisko, protože bylo velké teplo a odtávalo hodně sněhu. Měli problém udržovat sníh v dobrém stavu, tak středisko radši zavřeli.

Jak to řeší vaše konkurentky?

Spousta lidí byla v Chile, kam se většinou létá na přelomu srpna a září. Teď v listopadu hodně lyžařek letí do Kanady, protože trénink rychlostních disciplín (Super-G a sjezd, pozn. aut.) je v Evropě kvůli sněhu trochu problém.

Jakou disciplínu byste chtěla jet ve Světovém poháru?

Super-G, nebo sjezd. Díky Ester Ledecké máme místo navíc, takže když budu v Evropském poháru končit v první třicítce, neměl by být problém s nominací na „svěťák“. Mojí prioritou však zůstává Evropský pohár, v němž se mi minulou sezonu podařilo v pár závodech bodovat. Prvním rokem jsem se víceméně soustředila na rychlostní disciplíny, proto věřím, že bych se měla pořád zlepšovat. V „rychlostkách“ jsem stále nováček, ale už znám některé sjezdovky, tak snad to bude výhoda.

V únoru se ve Francii uskuteční mistrovství světa, o které jste loni přišla na poslední chvíli kvůli zranění. Máte jistotu nominace a láká vás světový šampionát?

Nominaci úplně jistou nemám, ale myslím si, že pokud budu lyžovat tak jako minulou sezonu, měla bych se na mistrovství světa dostat. Je to můj cíl, ale tím nejbližším cílem je dát se zdravotně do kupy, protože od toho se bude všechno odvíjet. Samozřejmě že bych ve Francii nechtěla chybět, ale zdraví je přednější.

