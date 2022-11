To zpečetil výhrou nad rezervou Norska (31:29), tedy země, kde Markéta Jeřábková od loňska působí v klubu Vipers Kristiansand.

„Norky tady měly tým složený z tamní ligy, jsou to šikovné hráčky,“ řekla pak plzeňská rodačka, která čtvrteční zápas odehrála na postu střední spojky a zatížila konto soupeřek devíti góly.

Jaké jsou vaše dojmy z prvních zápasů pod novým koučem Bentem Dahlem?

Je cítit změna, i když máme teprve druhý sraz. Je tady spousta nových hráček, zápasy jsou nervózní, výkony jdou nahoru a dolů. Ale já mám tuhle atmosféru ráda. Věřím tomu, že až si to sedne, bude to dobré.

Věřila jste, i když jste hned na úvod utrpěly vysokou porážku ve Švédsku?

Nikdo nechce prohrávat, ani já to nemám ráda. Ale přesně nám to ukázalo, že je před námi hodně práce, je to běh na dlouhou trať. Musíme zůstat nohama na zemi, ale hned v odvetě jsme remízou dokázaly, že na to máme.

Z vašich slov je cítit, že vám nový realizační tým sedl?

Já už rok působím v Norsku, jsem zvyklá na jejich styl práce. I když každý trenér chce něco jiného, je mi to blízké. A myslím, že nemluvím jenom za sebe. Podobně to vnímají i další holky.

Objevují se i nějaké prvky z norské házené? Tím samozřejmě nechci říct, že byste měly hrát jako ony…

To by ani nešlo. (úsměv) Ony jsou v tom systému vychovány odmalička. Ale obecně se trenéři přiklání k moderní házené. To znamená, že nejdůležitější je běhat, přesně přihrávat. Je tam důraz na detaily při kombinaci.

Už jste zmínila, že je v týmu i řada nových hráček. Co na omlazování kádru říkáte?

Je dobře, že tady jsou, kvalitu mají. Nejsou tady omylem, zaslouží si to. Ale potřebují rok dva k tomu, aby měly stabilnější výkony.

A budou tlačit i na vás, co už jste v týmu déle?

Takhle bych to neviděla. (úsměv) Každá z nás už má svoji roli v týmu, ať hrajou vždycky ty nejlepší. V reprezentaci by to nemělo být o konkurenci, spíš musíme podporovat jedna druhou. Těm mladším holkám musíme ukázat cestu.

Vy už jste si ji našla, s Vipers obhajujete vítězství v Lize mistryň. Jak jste vstoupily do nové sezony?

Máme dobře rozehranou ligu i Champions League, i když v té jsme měly dva krušné víkendy (porážka v Bietigheimu a remíza s Ferecvarosem). Ale pak přišel zápas s CSM Bukurešť, kdy jsem mluvila o tom, že je to všechno, nebo nic. Zvládly jsme ho vítězně a získaly zpátky sebevědomí.

Chtělo se vám při tom náročném programu vůbec na reprezentační sraz?

Ale i tak jsem se těšila na reprezentační sraz. Je to přece jen něco jiného než v klubu, máte kolem sebe jiný kolektiv, české holky.

O víkendu už začíná Euro, kde Češky po čase chybí. Jak ho budete sledovat?

Hrozně se těším. Samozřejmě že by bylo lepší, kdybychom tam byly. Ale i tak si to užiju, dostala jsem v klubu necelé dva týdny volno, zůstanu v Čechách s rodinou. Budu sledovat házenou z gauče. (úsměv)

Bude pro českou reprezentaci úkol rychle se zase probojovat na vrcholnou akci? Nebo bude potřeba se všemi změnami víc času?

Bylo by hezké se dostat hned na mistrovství světa, i když kvalifikace nebude jednoduchá. Je to náš cíl a obrovská výzva. Nastupuje nová generace a měly bychom si to v hlavách nastavit tak, že není důležité se tam jen dostat, ale pak i uspět.

Je právě tohle věc, která chyběla?

Určitě. V roce 2017 jsme byly osmé na mistrovství světa v Německu a pak už jsme na to nenavázaly.