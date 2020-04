„Chodím pravidelně běhat, doma posiluju. Co tak sleduju na Instagramu ostatní kluky, jsou na tom podobně,“ říkal jeden z nejzkušenějších hráčů Lukáš Nocar.

Nakolik je pro vás nepříjemné, že jste přišli o účast v evropském poháru?

Je to smutné. Člověk od začátku roku maká, aby tam předvedl co nejlepší výkon,a pak přijde o jeden z vrcholů sezony… Ale my se teď nedostaneme ani na vlastní hřiště a nic s tím neuděláme. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál.

O víkendu vám měla začít jarní část extraligy, i ta byla odložena…

Uvidíme, jestli si ještě zahrajeme soutěžní zápas. My všichni pevně doufáme, že jo. Ale vyhlídky nejsou moc příznivé. Finále extraligy mělo být na začátku června, času moc nezbývá. Uvidíme, jestli se soutěže nezkrátí, aby se sezona aspoň nějakým způsobem uzavřela.

Tak alespoň na Facebooku sdílíte, jak trénujete i v čase karantény…

Děláme to i kvůli tomu, abychom zůstali ve spojení. Je potřeba, aby klub udržel kontakt i s dětmi a jejich rodiči. No a snad je aspoň trošku inspirujeme, aby jenom neseděli doma. A nedělali rekordy u videoher, ale třeba i v nadhazování balonků, leh-sedech a jiných dovednostech.

Je to pro vás i motivace?

Jasně, sdílíme videa, abychom si navzájem dávali motivaci. Každopádně dvouhodinový trénink na hřišti s hokejkou v partě nic nahradit nemůže. Ale situace je složitá, nic jiného dělat nejde. Každý se udržuje, jak uzná za vhodné.