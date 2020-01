Loni s Michalem Strejcem, spolužákem ze Sportovního gymnázia v Plzni, skončili ještě čtvrtí. Nyní se při extrémní lyžařské túře v kopcích na 12,5 kilometru s převýšením 800 metrů probojovali na druhou příčku absolutního pořadí. Přitom za nejrychlejší a zkušenější dvojicí Radoslav Groh, Michal Švantejský z týmu Hudy zaostali sedmnáctiletí mladíci jen o 70 sekund.

„Radek s Michalem se nám vzdálili už v úvodu, kdy se běželo na botách za sněhem. Pak si už náskok v čele hlídali a my jsme se spíš soustředili na boj o druhé místo,“ uvedl Filip Matějovič.

Stříbro nakonec plzeňská dvojka uhájila o půl minuty před pronásledovateli ze Skialpu Dolní Morava.

Plzeňští mladíci startovali pod značkou Čubačka nekončí tým. „Šlo o momentální nápad, inspirovaný instagramovým profilem, jehož autor s humorem a nadsázkou komentuje dění v cyklistice a ve sportu vůbec,“ vysvětlil Filip.

Zdolávat krkonošské svahy nahoru dolů na speciálních lyžích se stoupacími pásy ve tmě a mrazu vyrazilo s čelovkami na přilbách přes čtyři sta účastníků.

„Je to přece jen něco jiného než ve dne. Podmínky jsou extrémnější, svítíte si čelovkou, ale trať zase tak těžká nebyla a zvládli ji i horší lyžaři. Na zahraničních skialpových akcích to musíte z kopce umět víc,“ podotkl Filip.

S parťákem Strejcem to v této sezoně ještě okusí, protože výkon z Krkonoš jim vynesl nominaci do české skialpové reprezentace. Což obnáší i zahraniční starty.

Zároveň se Filip Matějovič stejně jako Michal Strejc chystají na letní část sezony, v níž holdují triatlonu, atraktivnímu spojení plavání, cyklistiky a běhu.

„V zimě dělám skialpy, v létě triatlon a vzájemně se to propojuje,“ uvedl Filip, hájící přes léto barvy Triatlonové akademie Plzeň .

Loni se stal dokonce dorosteneckým mistrem republiky v olympijském triatlonu, v němž se cyklistika odehrává na silnici. Ale rád má i terénní odnož svého letního sportu.

„S Michalem (Strejcem) jdeme do juniorské kategorie. Budeme se utkávat se staršími kluky, ale kdyby to znovu cinklo, byla by to paráda,“ prohlásil Filip Matějovič, kterého jako malého přivedl ke sportu otec.

Právě s ním před pár lety absolvoval i premiéru na Noci tuleních pásů. A Martin Matějovič nechyběl na startu ani tentokrát.

Starší z rodu Matějovičů spolu s Jindřiškou Zemanovou, už dvojnásobnou mistryní světa v terénním triatlonu Xterra, ovládli v čase 1:21:33 hodiny souboj Mixů II (součet věku nad 80 let). Absolutně skončili jednadvacátí.