Střídavě vítr s lijákem brzdily Tomáše Kozáka v jeho snažení. K tomu se v noci po 14 hodinách osamělého kroužení v sedle silničního speciálu přidaly žaludeční problémy.

Ještě bojoval.

Vůle velela šlapat, jenže nasazená rychlost klesala a trable s přísunem energie nepolevovaly. Po šesté hodině ranní pak totálně vyčerpaný oznámil: Končím.

Po 21 hodinách, víc než 600 okruzích a 667 kilometrech na dráze SK Rapid Plzeň skončil Kozákův útok na světové silniční rekordy na ultramaratonských štrekách.

Zkušený borec, který v září oslavil 49. narozeniny, chtěl vylepšit rekord na 24 hodin (915 km) a k tomu zlomit rekordní čas na 1 000 km (28: 50:14 hod.).

Metami však neotřásl.

„Jsem zklamaný. Hlavně kvůli lidem, kteří mě podporovali a pomáhali mi. Kolegové z plzeňského Cyklo Atom tím žili a já to nedotáhl. Ale dal jsem do toho maximum,“ komentoval neúspěšný pokus zkušený ultravytrvalec, mj. dvojnásobný mistr světa v závodech na 24 hodin horských kol.

Jak dlouho nechcete kolo ani vidět?

Proč? Kolo za to přece nemůže. Cítím se už zase normálně a na kolo vyrazím nejspíš v úterý (Kozák skutečně vyjel).

Co vám ubíralo víc sil? Nepřízeň počasí, nebo přetrvávající problémy s příjmem energie?

Ani jedno nebylo dobrý. Vítr se zvedl k večeru a neustále měnil směr. Chvíli jsem ho měl v zádech a pak zas proti, což ubíralo na rychlosti. Po asi 250 okruzích jsem proto změnil směr kroužení, což se může. A v noci znovu. K větru se pak ale přidal liják, a i když jsem měl super oblečení, tak znát to bylo. Pršet sice načas přestalo, jenže sotva jsem se převlékl, přišla další sprška. Ale sundal mě až rozbouřený žaludek.

Kdy problémy začaly?

Kolem půlnoci. Měl jsem s tím trable už při bikových 24hodinovkách, ale to bylo možné se na patnáct dvacet minut zastavit a trochu se srovnat. Jenže to nyní nešlo a vše se jen zhoršovalo. Co jsem snědl, šlo okamžitě ven a nic nepomáhalo. Nohy by šlapaly, ale tělo nemělo z čeho brát. Ještě jsem nějakou dobu jel na vůli, ale pak to už dál nešlo.

Přitom rekordní pokus vypadal dlouho nadějně.

Osm hodin jsem držel průměr přes 38 kilometrů v hodině a oproti rekordnímu rozpisu jsem měl k dobru asi hodinu a půl. Jenže ve větru a dešti jsem začal zpomalovat a potom s ´prázdnou nádrží´ to klesalo ještě rychleji.

Hrálo roli i převýšení na okruhu, které při rekordních pokusech není obvyklé?

Jasně. Belgičan, který posunul rekord naposledy, jel na rovině u přehrady. Já v každém kole nastoupal sice jen pět šest metrů, jenže s přibývajícími koly (Kozák jich měl ujet přes 900) se převýšení do nohou zakusuje.

Vyčítáte si, že jste nezvolil rovinatější okruh, třeba ten u veslařského kanálu v Račicích?

Ne, já chtěl jet o rekord doma v Plzni. Ideální by to bylo asi na Borských polích, ale ty kvůli mě asi nezavřou (úsměv).

Je neúspěch pobídkou zkusit útok na rekordy znovu příští rok?

Vše je ještě živé a na přemýšlení o dalších výzvách je brzy. Ale vidina dát tisícovku pod těch 28 hodin a 50 minut je lákavá.