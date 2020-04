Jenže minulý týden Český svaz házené kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončil sezonu a anuloval dosavadní výsledky. Tím se Plzeňankám zavřely postupové dveře do nejvyšší soutěže sportovní cestou. Šanci jít výš však ještě mají a variant alespoň úředního postupu je ve hře několik. „Předčasné ukončení sezony jsme trochu čekaly, ale nechtěly jsme si to připouštět. Po oficiálním oznámení jsme byly zklamané,“ řekla kapitánka DHC Plzeň Linda Galušková.

Anulování soutěžního ročníku muselo být ještě větším zklamáním?

Věřily jsme, že liga bude ukončena se stávajícími výsledky. Odehrálo se 70 procent soutěže, takže jsme předpokládaly, že to bude stačit. Nakonec ale nestačilo.

Měl svaz s verdiktem ještě počkat jako u MOL ligy a extraligy mužů?

Na jednu stranu mě zklamalo, že soutěže anuloval a nejvyšší soutěž zřejmě ukončí bez anulování, což mi přijde nespravedlivé. Měl ukončit všechny soutěže, nikoliv jen nějaké. Nebo počkat jako u MOL ligy.

Jaká byla reakce vašich spoluhráček?

Po tom rozhodnutí byly hodně naštvané. Tak jsme se je snažily uklidnit, ať nejsou zklamané, protože šance na postup ještě žije. Pokud není definitivní konec, tak bychom neměly svěšovat hlavu.

Naděje na postup žije alespoň úřední cestou, jak avizoval svaz.

Ano. Pořád doufáme, že by se na nás mohlo usmát štěstí, abychom se mohly vrátit do MOL ligy.

Trenér Richard Řezáč a předseda klubu Jan Šmrha vám už k tomu něco řekli?

Trenér nám do společné skupiny na sociální síti napsal, že nic není rozhodnuté a že se klub bude snažit udělat maximum pro to, abychom se do soutěže dostaly. To samé říkal pan Šmrha.

Veškerá sportovní dřina je pryč. Hodně to mrzí?

Ano. Měly jsme dobře našlápnuto a současná situace nám překazila plány.