Zároveň veškerou soutěžní i tréninkovou činnost přerušila i kompletní mládežnická struktura basketbalového celku Západočechů.

Jak celou situaci vidí, jsme se zeptali hrajícího trenéra A týmu Lokomotivy a šéftrenéra klubu Erika Eismana.

Nejen Českou republiku, ale celý svět zasáhla pandemie koronaviru COVID-19, která mimo jiné způsobila přerušení právě probíhající sezony. Čeká se na vyjádření federace. Dovedete si představit, že se budou soutěže dohrávat?

Momentální situace v ČR respektivě ve světě není pro fungování řízeného sportu a dalších činností všeobecně reálná. Čekáme na vyjádření ČBF, ale nedovedu si představit, že se soutěže budou dohrávat. Když to vezmu z hlediska tréninkového procesu, časového harmonogramu soutěže nebo psychického rozpoložení klubů a hráčů, nevidím to příliš reálně.

Pokud by byly soutěže předčasně ukončeny, co by to znamenalo pro Lokomotivu?

Těžko říct, co to pro nás může znamenat. Určitě nic v pozitivním charakteru v aktuální části sezóny. Máme týmy, které jsou před branami mistrovství ČR, a i týmy, které hrají o udržení. Nicméně o tom bude rozhodovat ČBF, jak se bude dále v systému soutěží pokračovat. Žádné řešení nebude ideální. Spíše půjde o to najít řešení, jež bude nejmenším zlem.

Jste přesto klidnější, že si mužský A tým zajistil záchranu ještě před nucenou přestávkou?

Jsem rád, že jsme soutěž udrželi a neprohráli jsme v zápasech o udržení jediné utkání. Předváděli jsme slušnou hru. Pozitivně to beru i z toho důvodu, že pokud by se soutěž dohrávala, nemusí nám tolik vadit tréninkové manko.

K udržení jste pomohl i dobrými výkony přímo na hrací ploše. Splnilo to účel, s kterým jste do toho šel?

Chtěl jsem pomoci svými zkušenostmi a uklidnit hru, když bylo potřeba, což se myslím povedlo (úsměv).

V klubu je spousta kategorií, od nejmenší U10 až po muže. Je něco, co jste svým svěřencům pro neplánované volno stihli předat?

Udělali jsme určité kroky v tomto směru. Vzhledem k tomu, že máme plnou strukturu mládeže v klubu ve všech kategoriích, tak byl hráčům poslán všeobecný základ na udržování kondice a práci s míčem. Máme také ve spolupráci s kondičním trenérem a trenéry jednotlivých kategorií rozpracované pro hráče specializované tréninkové plány. Samozřejmě se vše řídí podle aktuálního stavu a nařízení vlády ČR po hygienické stránce.

Jak vy sám prožíváte tuto nepříjemnou přestávku?

Prvotně se věnuji více rodině a blízkým, na což v rozjeté sezoně není tolik času. Nicméně svoji hlavní pracovní aktivitu směřuji teď do administrativy klubu a sebevzdělávání.

Co byste vzkázal na dálku hráčům, kteří teď nemohou do hal?

Sportovci jsou zvyklí překonávat překážky, takže pracujte na sobě a vraťte se lepší a silnější.