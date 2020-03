Atletka Škody Plzeň a studentka oboru farmaceutický asistent Denisa Majerová se ale rozhodla pomoci lékárníkům. A to navzdory tomu, že povinnou praxi studentům škola zrušila.

„Od 2. března jsem měla mít třítýdenní praxi v lékárně. Byla jsem domluvená, že ji budu mít zároveň jako brigádu. Kvůli pandemii koronaviru se ale praxe zrušily. V lékárně se mě zeptali a zároveň poprosili, jestli bych nechtěla dále vypomáhat, tak jsem neváhala,“ vysvětlila Denisa Majerová.

Termín praxe měl vypršet 20. března, ale studentka třetího ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni zůstane v lékárně déle. „Podle situace to vypadá tak, že v lékárně zůstanu co nejdéle, abych mohla vypomoci, jak jen budu moct,“ řekla Majerová.

Zákazníky lékárny v jednom z hypermarketů v Plzni nejčastěji zajímá, jestli jsou roušky, respirátory a antibakteriální gely. „Kromě toho se lidé momentálně nejvíce ptají na to, jak mohou posílit imunitu, co bychom doporučili a co je na to nejlepší,“ popsala studentka.

Lékárna neustále vyprodává veškeré vitamíny a minerály. „Zájem je i o doplňky stravy obsahující hlívu ústřičnou a třapatky nachové na posílení obranyschopnosti. Prodávají se i přípravky typu Preventan,“ dodala Denisa Majerová.

Po dokončení školy chce ve farmaceutickém průmyslu zůstat. „A to v lékárně a nadále pomáhat lidem,“ přeje si.

Nouzový stav a karanténa Česka ovlivňují sportovní přípravu Majerové, atletický stadion je zavřený. „Moje atletická příprava momentálně probíhá individuálně podomácku. Klub mi zapůjčil veškeré tréninkové věci, jako jsou činky, medicinbal nebo švihadlo, popřípadě se jdu proběhnout do přírody, abych si nějakým způsobem vynahradila tréninky na stadionu,“ prozradila Majerová.

Dvaadvacetiletá vícebojařka, která ve skončené halové sezoně vybojovala dvě medaile a lámala krajské rekordy, zatím neví, o jaké závody může kvůli šíření koronaviru přijít. „Bude záležet na vývoji v České republice. Zatím jen vím, že se zrušilo soustředění ve Španělsku,“ uvedla atletka Škody Plzeň.

„Věřím, že se situace zlepší a všichni společně pro to uděláme maximum a nebudeme to brát na lehkou váhu,“ doplnila na závěr Denisa Majerová.