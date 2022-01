Neúčast na mistrovství Evropy vás ale musí mrzet z toho pohledu, že letos vám bude 32 let a při čtyřročních cyklech vrcholných akcí těch šancí už moc mít nebudete.

Příští rok bude kvalifikace o mistrovství světa, tak to bych mohl hrát. Další mistrovství Evropy bude v roce 2026, kdy mi bude 36 let, takže kdo ví, jak to bude. Máte pravdu, že z tohoto pohledu mě to mrzí. Mistrovství Evropy jsem hrál už v roce 2016, mistrovství světa jsem hrál poprvé loni a Ligu mistrů také. To byly moje dva velké sny, které jsem si potřeboval odškrtnout.

Závidíte spoluhráčům z Plzně Kozárovi, Rickovi a Zdráhalovi start na mistrovství Evropy?

Trochu jo, ale na druhou stranu Slováci dosud nepostoupili na žádný šampionát, tak si to kluci užijou. Pokud bych si měl vybrat mezi mistrovstvím světa a Evropy, zvolil bych světový šampionát, který jsem hrál loni. Kluci jsou naši kamarádi a my jim určitě budeme fandit. Popřáli jsme jim hodně štěstí a i klub jim na sociálních sítích popřál.

Ptali se vás na zkušenosti z vrcholných akcí?

Mě ne, ale nevím, jestli třeba Michala Seidlera, s kterým bydlí v bytě v Plzni.

Budete sledovat šampionát?

Budu. Jsou na něm nejlepší týmy v Evropě, takže si ze zápasů budu chtít něco vzít. Obzvlášť slovenské kluky budu sledovat.

Interobal otočil zápas v Brně. Plzeň hrála bez slovenských reprezentantů

Českou reprezentaci čekají dva přátelské zápasy s Německem. Těšíte se na sraz?

Ano. Těším se i proto, že si odpočinu od klubových povinností. V reprezentaci máme výbornou partu.

Co čekáte od Němců?

Německý futsal se pomalu zvedá. Němci začali s futsalem před pěti šesti lety, takže jsou stále takovým nováčkem. Hráli jsme s nimi před dvěma třemi roky kvalifikaci v Portugalsku, porazili jsme je 3:0, ale docela jsme se trápili. Nicméně si myslím, že jsme o třídu lepší, a proto musíme oba zápasy zvítězit.

Vnímáte to, že po Lukáši Rešetárovi a Michalu Seidlerovi máte nejvyšší počet reprezentačních startů?

Už minulý rok jsem si to začal uvědomovat, protože starty přibývaly a kádr se mění. Chtěl bych reprezentovat co nejdéle, ale všechno je o zdraví a o tom, jak nám to bude fungovat v Plzni.

Zažil jste úspěšnější rok než ten loňský, kdy jste vyhrál český titul, hrál na mistrovství světa a Ligu mistrů?

Co se týče kolektivu, tak určitě ne. Splnil se mi sen vyhrát ligu, a navíc v Plzni, kde jsem vyrůstal a kde žiju. Mistrovství světa bylo také neskutečné, protože to je nejvíc. Povedlo se nám postoupit ze základní skupiny Ligy mistrů, vstřelil jsem historicky první branku Plzně v Lize mistrů a doma jsme hráli proti Barceloně. Byl to neskutečný rok.

Jak se při takovém zápřahu cítíte fyzicky? Navíc sezona je teprve v polovině.

Je pravda, že je to náročnější, než když mi bylo třeba 25 let. Teď je toho opravdu hodně, takže na jednu stranu přišlo vhod, že na Euru nejsme, protože by to byly další dva tři týdny náročné. S respektem k soupeři, tak dva přáteláky s Německem nebudou něco náročného. Před restartem ligy budeme mít dva týdny volno, proto věřím, že dobiju baterky a opět se připravím na vrchol sezony, tedy play-off.

Základní část ligy končí v polovině března, ale 4. a 5. dubna je v Toulonu Turnaj tří zemí s Francií a Brazílií. Těšíte se opět na konfrontaci s Brazílií, pokud budete nominovaný?

Těším. Nicméně v Plzni se proslýchá, že to budeme mít těžší s uvolněním, protože se už rozběhne play-off. Jsem zvědavý, jak to dopadne. Brazílie je jeden z nejlepších týmů světa a je neskutečné si proti ní zahrát, což se mi splnilo na MS. Francie má také vynikající mančaft.

