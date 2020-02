„Ráda bych zůstala ve hře až do neděle, kdy už půjde o medaile,“ prohlásila 36letá stolní tenistka, která už má tituly z let 2008 a 2016.

„Jojo, v olympijských letech mi to šlo,“ usmála se Dana Čechová, za posledních deset let chyběla v semifinále dvouhry jen jednou.

Loni v Teplicích vyhrála Hana Matelová, která bude nejvýše nasazená i letos. Dvojkou je mladá Karin Adámková, až třetí je podle žebříčku Čechová.

I letos je olympijský rok. Vy už jste na dvou hrách byla, jaká je šance jet i potřetí?

(usměje se) Není to jednoduché odhadnout. Právo startu zúčastnit se olympijské kvalifikace mají dvě Češky, já jsem aktuálně podle žebříčku až třetí. Ideální by bylo posunout se do konce dubna, kdy se bude určovat nominace, na druhé místo.

Titul z domácího šampionátu by pomohl?

Asi ano. Ale není to tak, že by měl mistr nominaci jistou. Já navíc už další šanci mít nebudu, protože nám zrušili mistrovství světa v Koreji.

A přitom zrovna ty kvalifikace umíte, dvakrát už jste z nich na OH postoupila…

…a vždycky to bylo až na poslední možnou chvíli. Nikdy jsem nepatřila mezi favoritky, což mi paradoxně přijde, že vám dává větší svobodu, uvolněnost. Spousta holek se drží ve špičce celou dobu a pak jejich účast na olympiádě zhatí jeden nepovedený zápas. Ty kvalifikace jsou těžké, ale není nemožné postoupit.

Je olympiáda i pro stolní tenistku velké lákadlo?

Jasně, olympiáda je něco speciálního. Zvlášť v mém případě. Říkala jsem si, že by bylo hrozně fajn, kdyby mě tam dcerka viděla hrát. Mohla by to být motivace pro ni, ale i třeba pro další sportující maminky.

Teď je tady ale domácí šampionát, jaká je forma pár dnů před začátkem?

Myslím, že dobrá. Já se na šampionát hrozně těším, je to v Plzni. Přijde mě podpořit spousta lidí, sousedů, chystá se i starosta Ejpovic(úsměv).

Jste nervóznější, když budete hrát „doma“?

Zatím ne. Uvidíme, až v sobotu vstoupím do arény. Nabuzená jsem, snažím se nepřipouštět si důležitost situace. Je tam spousta dobrých holek, nemají co ztratit a každá mě chce porazit.

A většina z nich je také o dost mladších…

Jojo, manžel mně taktně připomněl, že jsem suverénně nejstarší v hlavní soutěži. Nejblíž mi je Hanka Matelová, která je o sedm let mladší.

Ale věk ve stolním tenise až tolik nerozhoduje…

Přesně tak, konkurence pomáhá i mně. Žene mě být stále lepší. Ať se mladé holky dál zlepšují. Ale mohlo by to být až od pondělí (smích).

Žádná neoblíbená soupeřka na vás nečíhá?

Nemám někoho takového. Ono, když chcete dojít až k titulu, tak stejně musíte porazit všechny.

Jak probíhá závěrečná příprava?

Po víkendové extralize jsem si dala dva dny volno. Ale teď už zase naplno trénuju. Třeba ve středu s Petrem Husníkem už jsme šli v půl sedmé ráno, protože on pak peláší do práce. V pátek před kvalifikací si vyzkoušíme velkou halu na Slovanech, pak vyzvednu dcerku ze školky a budu se věnovat V.I.P. turnaji.

Je důležité vyzkoušet si nezvyklé prostředí?

Většinou trénujeme v menších prostorech. V té velké hale letí míček pomaleji, odskok je jiný. Hraje se s jinými balonky než turnaje ve světě. Tohle všechno je důležité si vyzkoušet.

Může sehrát roli i domácí prostředí, pohoda?

Jsem ráda, že nemusím nikam cestovat. Přála bych si, aby publikum bylo férové a pochválilo i soupeřky za pěkné balonky. Mám ráda, když lidi fandí. A tady bude k vidění opravdu to nejlepší z českého stolního tenisu.

V mixu jste se spojila s dobřanským odchovancem Davidem Reitšpiesem a vytvořili jste pár z regionu. To byl záměr?

Ano, řekli jsme si, že by bylo fajn, kdyby naši příznivci spojili síly. Snad naše účast přiláká víc fanoušků.

Už jste spolu hráli?

Hráli jsme spolu na mistrovství světa v Budapešti, kde měl David premiéru. Smíšená čtyřhra získává zase na váze, od letoška je to opět i olympijská disciplína.

Bude ve smíšené čtyřhře vaším cílem titul?

Já chci vždycky bojovat o příčky nejvyšší, takže i v mixu se chceme poprat o titul.