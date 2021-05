„Jelikož Miky Tonar a Péťa Vinkelhöfer v průběhu zápasu neproměnili sedmičky, ale já jsem jednu proměnil, tak mi trenér Péťa Štochl před začátkem druhého poločasu řekl, ať jsem na sedmičky připravený,“ řekl Douda.

Na co jste myslel při zahrávání sedmimetrového hodu za stavu 26:27?

Na nic. Přál jsem si dát gól.

Nedeprimovalo vás, že Karviná si udržovala tří až čtyřgólový náskok a vyrovnání jste dosáhli až díky vaší sedmičce?

Karviná vedla o tři, čtyři branky, ale do konce zápasu zbývala spousta času. Bojovali jsme a neskládali zbraně, což potvrdila poslední útočná akce Milana Škvařila, který sedmičku vybojoval.

V rozstřelu se potvrdilo, že sedmičky Talentu vychází. V tomto play-off jste absolvovali třetí rozstřel a třetí vítězný. Před dvěma lety ve finále jste Karvinou porazili dvakrát v sedmimetrových hodech…

Já se děsím momentu, že to jednou skončí. Doufám, že nám úspěšná bilance ještě vydrží tuto sérii.

Co je příčinou toho, že se mužstvu v rozstřelech daří?

Máme spoustu zkušených kluků, kteří při sedmičkách nejsou tolik nervózní. Navíc jsme si tím mnohokrát prošli, takže už víme, do čeho jdeme. Ale proti Karviné nejsou sedmimetrové rozstřely takovou výhodou jako třeba proti Kopřivnici, která tolik sedmiček neabsolvovala.

Jak se hraje proti obraně Karviné, v níž dominují Solák a Franc?

Jsou velcí, ale nejsou tak rychlí. Pokud dostanete balon do běhu, je to jednodušší, než když dostanete míč do stoje, protože pak je těžší prosadit se proti nim.

Během dvou zápasů nikdo nevstřelil za šedesát minut více než třicet branek…

Ta mužstva se už nemají čím překvapit a jsou na sebe výborně připravena. Myi Karviná jsme v útoku občas bezzubí. Zápasů přes třicet gólů se asi nedočkáme.

Poprvé od října mohla na zápas část diváků. Byla to příjemná novinka?

Zaplať pánbůh. Po dlouhé době je super hrát před lidmi. Je to jiné a doufám, že těch diváků bude smět do haly víc a víc.