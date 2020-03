Přípravě na vrchol roku, možná i kariéry, podřídil sportovní střelec Filip Nepejchal z plzeňské Dukly všechno. Formu časoval na termín her v Tokiu, které teď byly o rok odloženy.

„Odložení olympiády beru čistě pragmaticky, takhle se rozhodlo a já s tím nic neudělám,“ uvedl 20letý střelec v tiskové zprávě.

„Když se začaly rušit různé závody a sportovní akce, tušil jsem, že se léčba koronaviru tak rychle nepohne a bude to špatné, takže jsem se na tuhle variantu připravoval postupně. No a když mi dnes kamarád poslal článek, kde to bylo oficiálně potvrzeno, přijal jsem to jako fakt, bez emocí,“ doplnil Nepejchal.

Ano, je mladý, v jeho případě není olympijský odklad tak fatální jako například u skifaře Ondřeje Synka, kterému bude za rok čtyřicet.

Ale přece jen…

Nepejchal má za sebou výtečný rok 2019, na jehož konci byl v Mnichově vyhlášen nejlepším střelcem světa v olympijské disciplíně libovolná malorážka 3x40 ran.

„Olympiáda má pro mě absolutní prioritu,“ říkal tam 20letý střelec Dukly Plzeň.

Loni získal dvě stříbrné medaile na mistrovství Evropy dospělých, zlato z evropského šampionátu juniorů, dva bronzy na Evropských hrách v Minsku a vyhrál dva závody Světového poháru, navíc i jeho finále v čínském Pchu-tchiemu, kde v libovolné malorážce (3x40 ran) vytvořil nástřelem 462,9 juniorský světový rekord.

V Tokiu měl patřit k favoritům olympijské soutěže, jenže teď je všechno jinak.

„Nadšený z toho nejsem, ale takhle to prostě je, musím to tak brát. Mrzí mě, že letos olympiáda nebude. Osobní finanční hledisko neřeším a házím za hlavu. Náš první úkol s trenérem Videckým bude udělat nový plán, abychom načasovali formu na nový termín olympiády,“ pokračoval rodák z Kolína.

Podle Nepejchalova trenéra Jana Videckého ale zatím nejde nic plánovat. „Neexistuje termín olympiády. Nevíme, jestli bude v dubnu, květnu, červnu nebo o prázdninách. Až bude termín her i závodů před nimi, můžeme něco plánovat,“ vysvětlil Videcký.

„Kdyby se teď olympiáda konala, asi by to nebylo úplně fér, protože se nemohlo pořádně trénovat, každý měl jiné podmínky, takhle to bude spravedlivější. Uvidíme, co bude dál,“ dodal Nepejchal.

Trenér 20letého střelce nesouhlasí, že pozdější termín olympiády Nepejchalovi pomůže, aby výkonnostně vyzrál. „Sílu a zkušenost ukázal už minulou sezonu, kdy byl vyhlášen ve své disciplíně nejlepším sportovním střelcem světa. K tomu vyhrával Světové poháry,“ tvrdil Videcký.

Filip Nepejchal naopak doplnil, že pozdější termín olympiády v Tokiu může být výhodou i nevýhodou. „Sportovní forma se pohybuje v křivkách a za rok mohu mít formu třeba horší,“ sdělil Nepejchal.

Mezinárodní olympijský výbor včera nevyloučil jarní termín her. „Nevadilo by mi jaro, protože sportovní střelba je indoorový sport,“ řekl.

Talentovaný střelec doufá, že jeho „kvótaplac“ do Tokia, splněný v dubnu loňského roku v Pekingu, zůstává platný. „Ale nějaké stanovisko musí vydat Mezinárodní střelecká federace ,“ myslí si Filip Nepejchal.

Zpráva o odložení olympiády ho zastihla doma v Kolíně, kde si místo ostrého tréninku na střelnici cvaká doma naprázdno. „Čekám, až se zase v Plzni otevře střelnice a budu se moct vrátit do plného tréninku. Jestli a kdy budou nějaké závody, to teď těžko předpovídat. To neví nikdo,“ řekl účastník olympijských her v Riu de Janeiru.

Trenér Videcký předpokládá, že závody sportovní střelby začnou nejdříve o prázdninách. „Zářijové mistrovství republiky už snad bude. Květnový závod Velké ceny osvobození v Plzni byl zrušen. To samé se stalo s dalšími akcemi, které se měly konat v květnu a v červnu,“ konstatoval Jan Videcký.

Plzeňská medailová stopa na olympiádě: Kateřina Emmons (zlato a stříbro 2008, bronz 2004),

Jan Kůrka (zlato 1968), Miroslav Varga (zlato 1988), Lenka Marušková (stříbro 2004), Luboš Račanský (bronz 1992), Miroslav Januš (bronz 1996), Adéla Bruns (Sýkorová) (bronz 2012).