Vynikal i v mládežnických reprezentacích a ve 20 letech odchytal tři utkání za A-tým národního mužstva.

Dlouhodobé Němcovy stabilní výkony, kterými se zasloužil o úspěchy Interobalu v posledních sezonách, neunikly trenérovi Tomáši Neumannovi při skládání nominace na klíčový dvojzápas baráže s Chorvatskem o mistrovství světa 2021.

Jelikož jednička české futsalové reprezentace Ondřej Vahala těsně před sobotním zápasem v Zadaru onemocněla, do branky musel Němec, který do té doby odchytal tři zápasy za reprezentační A-tým. S těžkým úkolem se mladý gólman vypořádal bravurně, chytil krátkou penaltu a dalšími skvělými zákroky přispěl na palubovce favorita k cenné remíze 2:2.

Klíčové byly zákroky necelé čtyři minuty před koncem zápasu za stavu 2:2 při dvouminutovém oslabení po červené kartě pro střelce druhé české branky Lukáše Rešetára. „Chorvaté nás asi minutu a půl mačkali, naštěstí se dostávali jen ke střelám z dálky, které jsem viděl,“ popsal situace Lukáš Němec. Češi vedli 2:0 po brankách Záruby (přihrával plzeňský Vnuk) a futsalisty Interobalu Plzeň Rešetára, kterému nahrával opět Vnuk.

Chorvaté snížili půl minutu před koncem prvního poločasu Novakem z desetimetrového kopu. „Dal se chytit. Tomáš Vnuk na mě křičel, že to půjde na pravou, ale já jsem si to udělal podle sebe. Kopl to tak, že kdybych trefil stranu, tak bych to chytil,“ mrzelo Němce.

Necelé dvě minuty po přestávce se český brankář blýskl chycenou krátkou penaltou. „Den předem jsme si to rozebírali na videu, kam to Novak kope. Ondra Vahala říkal, že to kope na všechny strany, ale zkusil jsem tu, co byla na videu,“ přiznal hrdina sobotního večera.

Němec inkasoval už jen v 27. minutě, kdy Chorvaté vyrovnali na 2:2. „Za výsledek jsem strašně šťastný, kluci mi pomáhali, padali do střel, bylo to neskutečné, co předváděli. Bylo potřeba mít i trochu štěstí,“ uznal Němec.

Věří si i do úterní odvety v Brně. „Nervózní jsem byl maximálně tak při cestě autobusem. Když jsem vešel do haly, tak už vůbec,“ uvedl Lukáš Němec s tím, že bude v Zadaru chytat, se dozvěděl den před zápasem po večeři.

Na závěr je třeba připomenout, že Lukáš Němec je i fotbalovým brankářem. Chytá krajský přebor za Chotíkov.