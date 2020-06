„Tep jsem měl 180, trochu jsem se zadejchal, ale vůbec jsem se nezpotil,“ hlásil po sérii výběhů s pneumatikou do svahu lyžařské sjezdovky hokejový obránce.

Ve 22 letech se Vojtěch Budík dere do české špičky. Za rok v extraligové Škodě Plzeň se rodák z Pardubic stal stabilním členem indiánské defenzivy a k nejlepším patří také na probíhajícím týmovém soustředění u Železné Rudy.

Letní příprava založená hlavně na běhu vám, zdá se, nevadí.

Ne. Takhle to mám asi po taťkovi, který dělal orientační běh, mamka také běhala a já už jako kluk patřil k nejrychlejším a porážel jsem i starší soupeře. Takže běh mi nevadí, ale v pohodě to je i v posilovně.

To si asi od spoluhráčů vyslechnete své?

Hm, poslouchám často, že jsem v běhání blázen.

Týkají se vás na kempu brzké ranní běhy, určené mladým hráčům?

Taky, ale jen dvakrát během těch pěti dní. Znamená to vstát o půl šesté, aby se člověk stihl změřit, něco snědl, banán, mysli a tak, a pak se půl hodiny běží. Takhle po ránu nic příjemného. Po návratu je snídaně, na chvíli si ještě lehnete a o půl deváté začíná první fáze tréninku.

Co během dne na soustředění všechno stihnete?

Dopoledne jsou to většinou výběhy do kopců, ať normální, nebo taháme pneumatiky. Odpoledne je posilovna nebo kruhový trénink a fotbálek. Pak už má člověk jen myšlenky se najíst a padnout do postele.

V Plzni máte za sebou rok. Vrátila vám povedená, byť nedokončená sezona zase radost z hokeje?

Určitě. Předtím v Pardubicích jsme hráli o záchranu, ale v Plzni mě to bavilo. V zápasech jsem dostával hodně prostoru a byl jsem spokojený. Jen škoda, že se sezona nedohrála, protože jsme cítili, že můžeme dojít daleko. Takže doufáme, že ta příští bude stejně úspěšná, nebo ještě lepší.

Osm kol před koncem základní části jste se ale zranil. Stihl byste play-off?

Stihl, i když bych musel hrát s košíkem. V zápase v Mladé Boleslavi jsem totiž spadl tváří na mantinel, zlomil jsem si lícní kost a musel jsem na operaci, ale všechno se dobře hojilo. Před play-off jsem už normálně trénoval, jenže pandemie extraligu zastavila.

Na post asistenta u národního týmu se vrátil Jaroslav Špaček, jinak člen trenérského týmu v Plzni, a zmínil vás mezi hráči, kteří budou sledováni.

Za šanci dostat se do nároďáku a zahrát si nějaký zápas bych byl moc rád. Alespoň by se ukázalo, jestli na to mám, nebo ne.