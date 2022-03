Michal Ženíšek je úspěšným musherem a to, že patří ke špičce na české scéně, pětatřicetiletý borec potvrdil také na nedávném mistrovství světa závodů psích spřežení, které se pod hlavičkou Mezinárodní federace sleddogových sportů (IFSS) konalo na sněhu Gåsbu v norském Hamaru.

Tam ve dvoukolovém závodě na 8,5 km v kategorii SP4 (spřežení čtyři psi) obsadil v nesmírně nabité konkurenci osmé místo. O příčku výš pak skončil v závodě stejné kategorie, ale v ´masáku´ (SP4MS), do kterého vstupoval jako úřadující vicemistr světa ze sněhových klání ve Francii z roku 2019. „V závodě s hromadným startem se mi ale bohužel nepodařil úvod a poté už jsem svou ztrátu nedokázal dohnat,“ litoval Ženíšek po návratu domů.

Michal Ženíšek během závodu.Zdroj: archiv Michala Ženíška

Přestože ve skandinávském království dosáhl dvou výborných výsledků, mísí se v něm rozporuplné pocity. „Umístění na letošním mistrovství řadím ve své kariéře spíše níže, ale zároveň nemohu říct, že bych nebyl spokojený,“ poukázal Ženíšek na fakt, že závody psích spřežení jsou především týmovým sportem.

Musher se totiž musí spoléhat nejen na své dovednosti, ale také na výkony svých čtyřnohých miláčků. „Jsem nohama na zemi a před odjezdem na MS jsem věděl, jakou mají psi výkonnost. Jsou ještě mladí, mají minimum závodních zkušeností. Věřím ale, že jejich čas ještě přijde,“ míní Ženíšek, který se tomuto netradičnímu, ale velmi krásnému sportu věnuje už čtvrtstoletí. „V deseti letech mě k závodům psích spřežení přivedli rodiče, kteří se tomuto sportu také věnují,“ zavzpomínal a pak prozradil, čím jej mushing vlastně tak moc okouzlil.

Chcete nápovědu? Magické souznění se psy, zimní krajina a čerstvý horský vzduch. „Nejvíce mě na tom baví pohyb se psy v přírodě, který je tedy v našich končinách čím dál komplikovanější, ale i tak se dají najít lokality, kde se to většinou po nocích dá,“ vysvětluje.

Rodák ze Strašína na Šumavě Michal Ženíšek se zúčastnil dalšího světového šampionátu v závodech psích spřežení na sněhu, které se pod křídly Mezinárodní federace sleddogových sportů tentokrát konalo v norském Hamaru.Zdroj: archiv Michala Ženíška

„Samozřejmě mě baví i práce se psy a zvyšování výkonnosti,“ pokračuje Ženíšek, jenž patří již mezi zkušené české závodníky. „Evropských a světových šampionátů se zúčastňuji pravidelně už od roku 2006,“ vypočítává Ženíšek s tím, že nejúspěšnější pro něj bylo doposud mistrovství světa v roce 2017, které hostila rozlohou druhá největší země světa – Kanada. „Odtud jsem si přivezl tři medaile, ale ve skijöringových kategoriích (v těchto kategoriích závodník není na saních, ale závodí na lyžích),“ konstatuje.

Následně popsal, jaký je největší rozdíl mezi závody na sněhu, kdy musher používá sáně nebo lyže, a v uvozovkách obyčejném terénu, které prostředí zrovna nabízí. Tam pro změnu musheři běží nebo jedou na kole či koloběžce. „Závody na sněhu jsou první liga, ty na „blátě“ druhá. Je to dané i vzdáleností a rychlostí, které se dosahuje. Ne všichni psi mají takovou výkonnost, aby se prosadili na sněhu. Zatímco v rámci závodů na kolečkách stačí kolikrát menší výkonnost psů,“ vysvětluje Ženíšek.

Určitě do všeho promlouvají i podmínky, které byly v Norsku specifické. Stejně jako celá země, do jejíž tajů teď sympatický muž zabředl. „Norsko je krásná země svou přírodou i mentalitou místních lidí. Všichni tam jsou přátelští, nikomu nevadí psi ani obytná auta, kterými jsme tam přijeli. Velký kontrast oproti naší zemi v posledních letech,“ posteskl si. „Podmínky v Norsku pro nás byly příznivé, teploty maximálně do mínus dvaceti stupňů, suchá zima a sluníčko,“ pochvaloval si Ženíšek a dodal, že ani jeho psí smečka na severu nestrádala. „Jen škoda, že nebyl čas na nějaké výlety,“ uzavřel.

