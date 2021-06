A poprvé to bylo také po finálové sérii v Karviné, kterou však vyhrál 3:0. A následovala spanilá jízda do Plzně, podobně jako v neděli.

„Tím, že jsme teď u týmui s bráchou a Ádou Blechou, který tehdy třetí zápas rozhodl, tak jsme si samozřejmě vzpomněli,“ usmál se Petr Štochl, trenér Talent týmu Plzeňského kraje.

„Teď jsme si před pátým finále říkali, že by bylo zase fajn si titul z Karviné odvézt. A povedlo se,“ doplnil bývalý reprezentační brankář.

Talent tým Plzeňského kraje dovedl na vrchol s kolegou Jiřím Hynkem.

Titul jste získal jako hráč, asistent a teď i jako hlavní kouč. V čem je to jiné?

Určitě člověk cítí větší zodpovědnost. S Jirkou (Hynkem) jsme v hale i u videa strávili každý den spoustu času. Oproti hráčské kariéře cítím, že jsem do toho víc vtažený. My musíme vymyslet taktiku. Hráči to pak předvedou na hřišti, ale to udělají jen tehdy, pokud budou věřit, že to má smysl. Což není snadné, máme se pořád co učit. Já po finále říkal, že nejvíce chyb jsem viděl u sebe… Za tím si stojím.

Zkuste nějakou říci.

Během zápasu spadávám do emocí, žiju s mančaftem. Vím, že je důležité zachovat si určitý odstup. Když se hraje kombinace, já nemůžu fandit a doufat, že dopadne dobře. Musím sledovat, jak reagují soupeři, jak brání. Abych pak klukům mohl říct, jak situaci upravit. To jsem ne vždy dokázal. Proto mám papírky, začal jsem si zapisovat věci, abych byl víc soustředěný. Ale je to i tím, že s Jirkou jsme oba i jako hráči byli emotivní a teď si musíme zvykat na něco jiného.

Jak máte rozdělené role? V pátém finále se chvíli zdálo, že on je zlý a vy ten hodný.

Ono to tak i je. (smích) Tedy ne že jeden je zlý a druhý hodný. I jako hráči se mi líbilo, když se trenéři chovali k týmu hlavně pozitivně. O to se snažím, aby se posouvali i díky tomu. Jirka když vybouchne, tak to stojí za to, ale i to má svůj účel.

Jiří Hynek má na starosti obranu a vy útok?

Jirka byl špičkový obránce. Já brankář. Oba jsme do defenzivy. Ale dohodli jsme se, že on dělá obranu, já útok a moc si do toho nekecáme. Spíš se pobavíme před zápasem, u videa, jak věci řešit.

Do Karviné jste asi nejeli v nejlepším rozpoložení, když jste předtím nezvládli doma finálový mečbol…

Den po tom zápase jsme klukům dali úplné volno. A už na dalším tréninku jsem cítil, že jsou všichni naladění správně. My trenéři jsme přesvědčení, že poslední dva zápasy už jsme byli lepší. Bylo jen o nás, jak se k tomu postavíme. Jestli odehrajeme natolik dobrý i pátý zápas, abychom to zvládli.

Rozhodl i širší kádr?

Byl to jeden z faktorů, možná i hlavních. Sice máme kádr široký, ale celou sérii jsme byli bez dvou zraněných leváků – Chmelíka a Bogdaniče. Další leváci hráli se zraněním, Lino (Petr Linhart) měl oteklé koleno, Honza Stehlík problémy s ramenem. Ale i díky širokému kádru jsme tyhle výpadky byli schopní korigovat.

Jmenujte další faktory.

Určitě máme zkušenější tým. Dva vyrovnané brankáře, kteří pomohli. Kája Šmíd v začátku série, ke konci zase Filip Herajt. Ať už třeba jen tím, že ve třetím utkání chytil v rozstřelu dvě sedmičky. Nebo pátý i předposlední zápas, kdy se protočili oba. I to bylo klíčové.

Už vám někdo připomněl, že pátý zápas byl v play-off jediný, který jste venku vyhráli v normálním čase? Vše ostatní, v Kopřivnici, na Dukle i dvakrát v Karviné, to bylo na sedmičky.

I v Karviné po finále to jeden novinář prezentoval tak, že jsme vlastně vyhráli ve finále jen jednou… To samé jsme slyšeli před dvěma lety. Nesouhlasím. My jsme ty zápasy vyhráli! Jestli je to v normální hrací době, v prodloužení, nebo na sedmičky, není podstatné. Takhle jsou pravidla nastavená.

Sedmičky jste v play-off hodně trénovali?

Samozřejmě že jsme je trénovali! Před každým zápasem. Házelo je osm hráčů, z nich jsme vybírali pět exekutorů. A gólmani se na střelce soupeře také pečlivě připravovali.

A i díky tomu jste hned v první sezoně jste získali titul, i když si souhra během sezony sedala, nebo už se to teď blížilo ideálu?

Nebylo to ideální. Proto mě extrémně těší, že i tak jsme vyhráli titul. Herní projev je třeba ještě výrazně vylepšit. Nových věcí je hodně, k dokonalosti je ještě hodně práce. Že jsme to dokázali už teď přetavit v titul, je super. Ale všichni viděli, že to nebyla nějaká suverénní cesta ke zlatu. Semifinále i finále na pět zápasů, čtvrtfinále na čtyři. A podobné to bude i příští rok, soupeři rostou a obrovsky se zlepšují.

Nakolik se pro příští sezonu změní váš tým?

Minimálně, odešel jen Tim Bogdanič, který byl navíc dlouho zraněný, což mě hodně mrzí. Na tomhle postu, pravé spojce, tedy budeme reagovat. Ale jinak zůstaneme pohromadě a budeme se chtít dál posouvat.

Všichni starší hráči pokračují?

Pokračují a pevně doufáme, že ještě vydrží. Nemám o ně strach, ale chci, aby se doléčili. Hlavně Honza Stehlík. Příští sezonu určitě budou všichni. I Petr Linhart má ještě smlouvu, ale u něho je problém s operovanými koleny. Musíme najít variantu, jak s ním pracovat v zátěži.

Vrátíte se do evropských pohárů?

Chceme. Letos to bylo složité, nikdo nevěděl, jak se bude hrát, v jakých podmínkách. Teď chceme zase do Evropy, v úvahu přichází třetí soutěž, tuším, že se přejmenovává z Poháru EHF. Na Champions League ani Evropskou ligu nedosáhneme, kvůli podmínkám na halu a zázemí.

Je pro vás Evropa důležitá, abyste měli jinou konfrontaci než v Čechách?

Určitě jo. Uvidíme, jaké týmy v soutěži budou. I když to budou celky z druhé poloviny bundesligy, je to pro nás stále vysoký nadstandard. Je to dobré porovnání. A to chceme i v přípravě, znovu ji chceme odehrát převážně proti zahraničním mančaftům.

Ještě se zeptám, jestli jste nezapochyboval někdy v sezoně, když něco nefungovalo, že se budete muset vrátit ke starým věcem?

Usadila mě na zem chvíle po podzimní pauze, kdy jsme se vrátili k extralize, odehráli dobré zápasy, jenže pak přišel hloupě ztracený zápas v Hranicích. Vypadli jsme ze systémů, začali řešit věci jinak. To už jsem si myslel, že budeme mít za sebou. Ale posun ve hře rozhodně je, teď musíme zapracovat na individuálních činnostech a schopnostech, čemuž budeme věnovat celé léto.

Půjde to?

Vím, na co narážíte. Je to lepší u mladších kluků, ideální je to u hráčů, kteří vylézají ze systémů regionálních center. Z těch hráčů, co máme aktuálně, to někteří pobírají snáz, dá se vysledovat, kdo je na to inteligentní. Nejlepší to mají střeďáci, mají prostorové vnímání daleko lepší. Ale víc to nebudu konkretizovat. (smích)

Vy jste měl letos ještě roli, když jste zaskakoval za nemocného Karla Šmída v brance. Je možné, že si to v příští sezoně ještě mezi tyčemi zkusíte?

Teď jste uhodil hřebík na hlavičku. Dostal jsem nabídku z Flensburgu, kde mají zraněné gólmany, jestli bych jim v závěru sezony nepomohl. Jenže právě kvůli tomu, že jsem chytal extraligu, už jsem nesměl přestoupit. Jinak bych tam jako hráč bez smlouvy mohl. A asi bych do toho šel. Ale v extralize návrat mezi tyče vylučuji.