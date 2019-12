Česká šampionka v půlmaratonu, držitelka dalších mistrovských medailí z dráhy i silnice či účastnice mistrovství Evropy a světa v běhu do vrchu má za sebou nejlepší sezonu kariéry.

„Čekala jsem, že bych v anketě mohla být mezi prvníma dvěma, ale nevěděla jsem, jestli budu první,“ řekla Tereza Hrochová.

Co říkáte na vítězství?

Mám z něho radost.

Znamená pro vás motivaci do další práce?

Těžko říct, ale motivaci asi ne. Je to ovšem milé a fajn.

Získala jste někdy individuální cenu?

Asi ne.

Byla pro vás tato sezona nejlepší?

Ano, určitě.

Jaký závod považujete za nejlepší?

Jednoznačně největší cenu má pro mě výsledek z mistrovství světa v běhu do vrchu v Argentině (Hrochová doběhla desátá a v týmové soutěži obsadily české atletky druhé místo – pozn. aut.). Na silnici to byla účast v půlmaratonu na světové univerziádě a vítězství na mistrovství ČR v půlmaratonu.

Jaký závod byl nejtěžší, že jste se musela vydat ze všech sil?

Každý závod je úplně jiný – na silnici i do kopce. V obou případech musíte jít naplno, ale jiným způsobem.

Máte už závodní plán pro příští rok?

Největším závodem pro mě bude dodělat vysokou školu, studuji práva. To bude priorita. Uvidím, jak to půjde skloubit se sportem.

Takže olympiádu asi neřešíte?

Vůbec nevím, jaká to bude sezona s ohledem na školu. Může vás to nasměrovat jinak, než předpokládáte, protože ze zkouškového období se člověk vyhrabává dlouho – je vyčerpaný a nevyspalý. Takže nevím, jak to bude.