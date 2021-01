Zdroj: Deník

Jenže covid-19 řádí dál, ani národní házenou neobešel a také podzim se nedohrál. A tak všech 245 členů oddílu, kteří jsou rozděleni do 13 družstev včetně přípravek, nemůže hrát ani trénovat.

Jak hodnotí v Přešticích uplynulý rok? „Není vlastně co odpovědět, pořádně se nehrálo,“ trpce se pousměje předseda přeštického oddílu Rudolf Lang. „Dokončily se jen mládežnické soutěže, pět našich družstev postoupilo na republiková finále a všichni přivezli medaili,“ pochlubí se.

A jinak? „Na jaře byly dospělé soutěže předčasně ukončené bez vítězů, podzim předčasně ukončen ve všech kategoriích. Vlastně celý rok, pokud jsme směli, tak jsme jen trénovali,“ posteskl si Lang.

Vzhledem k problematickým opatřením nepořádali Přeštičtí letní tábor pro děti ani plánované turnaje. Po neúplném podzimu jsou muži až šestí, ale s minimální ztrátou na druhého, v čele je suverénní Tymákov. „Úplně nám nevyšel začátek. A když jsme se trochu rozehráli, už nás zastavil covid. Takže nezbývá než se těšit na jarní část, která bude pro nás i díky odloženým zápasům z podzimu dost náročná,“ pokračuje přeštický předseda, jenž je zároveň trenérem družstva mužů.

V základní části na ně čeká 17 zápasů, a jak to bude s play-off, nikdo neví… „Doufám, že nějaké body doženeme. Ale hlavní je, abychom se všichni zase ve zdraví sešli na hřišti,“ doplňuje Rudolf Lang. Ženy vyhrály jednu ze čtyř ligových skupin a postoupily do finálové osmičky. „Těžko se hodnotí sezona, která nebyla ani z půli odehrána. Ale měly bychom postupovat z prvního místa, to se počítá,“ říkala trenérka žen Romana Jabbourová. „Ale úroveň soutěže byla nižší než v letech minulých,“ narážela na sjednocení 1. a 2. ligy žen. „O to víc se teď těšíme na boje v elitní osmičce o titul,“ dodala Jabbourová, která vede i béčko v oblasti.

„Celý podzim se hráčky obou družstev prolínaly, hledala se optimální sestava do bojů o titul,“ vysvětlovala trenérka. „Mladé holky se zařadily velice dobře mezi zkušenější,“ potěšilo Jabbourovou. „Věřím, že to bude fungovat i nadále.“

Bohužel teď má nejen národní házená stopku. O zimní přípravě nemůže být ani řeč. „V tom jsem trochu pesimista nebo spíš realista. Do haly na tréninky ani na Český pohár se asi nepodíváme,“ myslí si Lang. A Jabbourová ho doplňuje: „Věřím, že se naši svěřenci udržují individuální přípravou.“

Oba pak mají ještě jednu společnou myšlenku. „Snad se také v plném počtu vrátí všichni do žákovských družstev…,“ shodují se, že nejvíce se situace dotýká mládeže, a právě ta je také chloubou národní házené v Přešticích.

Jedna akce roku 2020 nakonec přece jen proběhla celá a Přeštice měly na mezizemském utkání Čechy – Morava početné zastoupení. Trenérka žen Západu Romana Jabbourová měla v týmu pět přeštických hráček (Soňa Zadražilová, Jitka Kalčíková, Patricie Červená, Kristýna Vizingrová, Nikol Červená), kvarteto mužů pak bylo v týmu Čech (Tomáš Chmelík, Kamil Šelep, Pavel Kydlíček, Matěj Gruszka).

Družstvo juniorek vedl Stanislav Zadražil a povolal Nikolu Lenkovou, Karolínu Bezděkovou, Michaelu Trávovou, Nikola Tuškovou a Lenku Sýkorovou, v týmu juniorů byli dva Přeštičtí – Jan Štengl a Petr Lang.

Autor: Petr Šatra