A o to víc se úřadující čeští mistři těšili na téměř domácí Rallye Šumava. Jenže posádku EuroOil teamu opět přibrzdila porce smůly. Konkrétně v závěru první etapy porucha turbo- dmychadla na jejich vozu Ford Focus WRC.

Přitom Pech s Uhlem vstoupili do 55. ročníku populární soutěže druhým nejrychlejším časem a druhou pozici drželi s mírným odstupem na Jana Kopeckého se Škodou Fabia Rally2 evo v čele pořadí takřka celý den.

„Jenže v poslední rychlostní zkoušce úvodní etapy se na turbu rozpadla výfuková turbínka a její kusy prolétly až do katalyzátoru. Stalo se to bohužel brzy po startu rychlostky 'Strašín' a do cíle nám zbývalo ještě 18 kiláků. Motor okamžitě ztratil výkon, a rázem z toho bylo auto na výlet,“ popsal Pech momenty, které zásadně ovlivnily průběh rallye po šumavských silničkách.

Během Rallye Šumava se zapotili i mechanici posádky EuroOil teamu.Zdroj: Euro Oil team

S porouchaným vozem se sice Pechovi povedlo dojet do servisní zóny, jenže přitom na soupeře ztratil čtyři minuty a propadl se pořadím na 14. pozici.

„Petr celou dobu hlídal tlak oleje, abychom nezadřeli motor. Ale bez turba jsme se vlekli do cíle rychlostky tak, že nás předjely i tři posádky startující za námi po minutových intervalech,“ konstatoval 44letý pilot.

Snažil se sice včas uhýbat, aby soupeře nezbrzdil, ale ne vždy to vyšlo.

„Třeba Filip Mareš k nám přiletěl ve velice rychlém úseku, a než jsem zareagoval, určitě ztratil nějakou sekundu. Za to se jejich posádce velice omlouvám, protože v cíli rallye byli nakonec třetí, se ztrátou pouhých 0,3 vteřiny na druhého. A bez toho, že by nás museli předjíždět, to mohlo dopadnout jinak,“ připustil zkušený závodník.

Mechanici EuroOil teamu v servisu poškozené turbo- dmychadlo vyměnili a vítězové posledního odjetého ročníku Šumavy z roku 2019 i přes značnou ztrátu vyrazili odhodlaně do druhé etapy.

„Chtěli jsme vybojovat nějaké body za nedělní etapu, a pokud by to šlo, tak zkusit něco získat i v celkovém pořadí,“ zdůraznil Pech.

A výsledek?

Plzeňská posádka se posunula na deváté místo absolutně, když v nedělní etapě skončila třetí.

„Šli jsme do toho s tím, že chceme druhou etapu vyhrát, ale focus pořád trošku zlobil. Tím, jak vrtulka turba a další části proletěly výfukem, poškodily teplotní čidlo výfukových plynů, které občas zahlásilo vysokou teplotu, a tím motoru zrušilo program ALS na minimální prodlevu turba. Což mně chybělo především ve vracečkách projížděných na ruční brzdu, kdy to asi nebylo moc na dívání,“ překryl lehkým úsměvem nespokojenost Václav Pech.

Českému šampionátu po dvou závodech kraluje Kopecký před Marešem a Janem Černým (všichni na fabiích).

Posádce EuroOil teamu patří průběžně desátá příčka. Příležitost vylepšit si pozici budou mít Pech s Uhlem až na červnové Rallye Hustopeče. Na květen plánovaná Rallye Český Krumlov byla totiž odložena na podzimní termín.