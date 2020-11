„Vyšel mi jeden zápas. Hlavní ale je, aby se dařilo celému týmu, snad už teď po pauze pojedeme na vítězné vlně,“ řekl Nejdl v rozhovoru na klubovém webu.

Pokud všechno dobře dopadne, hlavní hygienička Jarmila Rážová ještě tento týden udělí házenkářské extralize výjimku, což by znamenalo, že od tohoto víkendu by se soutěž restartovala. Plzeň by se v neděli 15. listopadu od 10.30 hodin střetlas brněnskými Maloměřicemi. „Já doufám, že už se to znovu nepokazí a nepřeruší nás jako na jaře nebo teď na podzim znovu. A hlavně to snad zvládneme zdravotně, přece jen to teď po takové dlouhé pauze bude trochu riziko. Ať už co se případného zranění týče, nebo jestli nepotkáme někoho, kvůli němuž bychom museli do karantény,“ uvedl Nejdl.

Plzeňští házenkáři od pondělí trénují v hale na Slovanech. Do té doby měli individuální plány. „S klukama jsme se vůbec nepotkávali. Musím říct, že mně se přestávka trochu hodila, protože jsem si v posledním zápase před pauzou pochroumal záda. Takže jsem většinu času spíš rehabilitoval, ale doma jsem si vybavil malou posilovnu,“ popsal.

„Záda drží, i když je občas musím fixovat, ale je to na dobré cestě,“ dodal Tomáš Nejdl.

Koronavirová pauza přišla víceméně vhod i brankářovi Talentu Karlu Šmídovi. „Vzhledem k tomu, že jsem byl nějakou dobu v karanténě, tak jsem to měl jednoduché. Byl jsem jenom doma, nemohl jsem ani trénovat. Plnil jsem si jen pracovní povinnosti a dělal věci do školy. Chtěl jsem dohnat resty, na které v házenkářské sezoně není tolik času,“ vysvětlil Šmíd v rozhovoru na klubovém webu.

Po restartu extraligy musí podle něj mužstvo zabrat na plné obrátky. „Každé další zaváhání by se špatně dohánělo. Chceme na tom být po základní části co nejlépe,“ přeje si 27letý gólman.

Talent je po pěti kolech pátý, ale na první Frýdek--Místek ztrácí pouhé dva body. Mistr extraligy 2019 a vítěz nedokončené základní části minulé sezony prohrál dva z dosavadních pěti zápasů. „Nemůžeme být úplně spokojení. Ale na druhou stranu máme nové trenéry, kteří zkouší jiný styl hry, je tam spousta změn. Asi se nedalo čekat, že budeme všechny válcovat. Bylo nám už před sezonou jasné, že musíme na spoustě věcí zapracovat. Bohužel, když už se zdálo, že se postupně dostáváme do hry, přišla nucená přestávka,“ tvrdil Karel Šmíd.