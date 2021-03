Kdy ses dostala k plavání a byl to v dětství tvůj jediný sport?

Začala jsem, když mi bylo asi pět let, ale dělala jsem i sportovní gymnastiku.

Proč vyhrálo plavání a ne gymnastika?

Plavání jsem věnovala mnohem víc času a taky mě více bavilo, takže rozhodnutí nebylo nijak těžké. Při gymnastice jsem si způsobila také pár úrazů, takže plavání připadalo rodičům bezpečnější.

Jak k tvému rozhodnutí přispěli tehdejší trenéři? A kdo z trenérů tě v kariéře ovlivnil nejvíc?

Trenéři v mých začátcích byli asi zásadní. Dokázali mě přitáhnout k plavání, viděli ve mně naději a hodně mě podporovali. A kdo nejvíc ovlivnil moji kariéru? Asi předchozí trenér Aleš Plachta, díky kterému jsem získala první medaile na mistrovství republiky, a přitom jsem si uvědomila, že se plavání chci věnovat naplno. A pak Lukáš Luhový, u kterého plavu nyní a stále mě posouvá dál.

V kolika letech jsi dosáhla poprvé na medaile z českého šampionátu? A čeho všeho jsi při poměřování s domácí elitou dosáhla?

První medaili jsem vybojovala na zimním mistrovství žactva do 12 let a bylo to stříbro. Na zimním šampionátu 2019 jsem pak dvakrát zvítězila mezi mladšími dorostenkami, jednou jsem byla druhá a dvakrát třetí. Mám také několik medailí z kategorií mladšího i staršího žactva. Loni v září se nám s holkami navíc povedlo vyhrát mistrovství družstev, což považuji za skvělý výsledek. Doufám ale, že se budu dál zlepšovat a dosáhnu i vyšších cílů (úsměv).

Plavání je vnímáno jako celkem monotónní sport. Je pravda, že někdy na tréninku „počítáš dlaždičky na dně“, jak se říká, abys zahnala nudu?

Plavat od stěny ke stěně je občas nudné, ale myslím si, že počítání dlaždiček je drb. Nebo já neznám nikoho, kdo by to dělal. Navíc plaveme tak rychle, že bychom je stejně nestihli spočítat (smích).

A na co tedy při tréninku nejčastěji myslíš? Počítáš tempa, soustředíš se na dýchání, nebo co ti běží hlavou?

Občas si počítám tempa, když je trénink opravdu těžký, a snažím se tak na bolest nemyslet. Také si odpočítávám zbývající metry, ale nejčastěji mi v hlavě zní náhodné písničky, na které si zrovna vzpomenu.

Je to stejné i při závodě?

To ne. Před závodem mi sice běží hlavou hodně myšlenek, například jak se mi bude plavat, nebo jaký čas bych chtěla dosáhnout. Ale jakmile skočím do vody, tak nemyslím už vůbec na nic. Jen být co nejrychleji v cíli (úsměv).

V časech pandemie bohužel nejde závodit. Jak se ti daří zvládnout tuhle náročnou dobu?

Na začátku pandemie mě zaplavovaly negativní myšlenky, teď ale nezbývá než doufat, že se co nejdříve naskytne zase možnost závodit. Rozhodně si budu závodů mnohem více vážit a nebudu je brát jako samozřejmost.

Jaký je aktuálně tvůj tréninkový program, když vzhledem k platným nařízením nemůžeš do bazénu?

Díky „volnu od bazénu“ jsem mohla v zimě využít běžky, na které bych jindy neměla tolik času. Také daleko víc běhám a posiluji. Náš kondiční trenér Áda Blecha nám posílá plány na speciální kruhové tréninky a k tomu videa se správnou technikou daných cviků.

Určitě máš kolem sebe lidi, kteří tě podporují a bez kterých bys nebyla asi tak dobrá. Chtěla bys někomu zvlášť poděkovat?

Určitě rodičům, hlavně taťkovi, který mě ve sportu hodně podporuje. Další díky patří mému nynějšímu i bývalému trenérovi, bez kterých bych určitě nebyla tam, kde nyní jsem. A také mým parťákům z klubu, protože bez nich by mě plavání nebavilo.

A co tě ještě baví kromě plavání? Máš nějaké další koníčky?

Ráda běhám a pak taková klasika – sledování seriálů a filmů (úsměv).

Autoři: Roman Čech, Karel Sopr, www.ais-pk.cz