Předminulý týden přišly dvě rány, protože kvůli onemocnění covid-19 v družstvu Hodonína byl zrušen vzájemný zápas na Moravě a k tomu vešel v platnost vládní zákaz veškerých sportovních zápasů.

„Jsme na tuto situaci připraveni a máme několik variant, jak ji zvládnout. Je to samozřejmě nepříjemné, moc zápasů jsme neodehráli, a to už se nacházíme v přechodném – zimním období. Aktuálně trénujeme ve venkovních podmínkách a podle počasí budeme upravovat další postup,“ řekl na webu házenkářského svazu trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

Podle něj by dlouhodobá omezení trvající déle než oznámené dva týdny měla negativní vliv nejen na fyzickou a herní připravenost týmu, ale také na morálku hráček. „Nedovedu si představit, že budeme trénovat venku v teplotách okolo nuly. A to nebude trvat dlouho. Podle zveřejňovaných čísel to dříve nebude. Pro sport je to nešťastné období a nám nezbývá nic jiného, než se s tím vypořádat,“ uvedl Řezáč.

„Hráčky to samozřejmě vnímají, ale na druhou stranu jsou odhodlané trénovat i v nestandardních podmínkách. Pokud nebudou dlouhodobé, může nás to i posílit. V opačném případě se ale stane to, že to všechny bude demoralizovat a následky si budeme nést delší čas,“ dodal trenér DHC Plzeň.

Nováček česko-slovenské nejvyšší soutěže zatím odehrál tři utkání a všechny prohrál – v Písku 15:24, v Mostu 20:36 a doma se Slavií Praha 30:31.

Jelikož pandemie koronaviru negativně zasáhla do sportu, schválila česká vláda program covid – sport 2, který podpoří kluby zasažené mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. MOL liga žen dostane dotaci 750 tisíc korun. „Program covid – sport 2 podpoří oblast českých profesionálních a poloprofesionálních soutěží zasažených koronavirovou krizí a je nastaven tak, že u většiny sportovních oddílů se výše pomoci pohybuje v rozmezí osm až deset procent jejich rozpočtů, přičemž u ekonomicky nejsilnějších sportovních klubů se jedná o méně než dvě procenta jejich ročního rozpočtu,“ vysvětlil předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.