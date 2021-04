Ani letos tak nebude vzhledem k malému počtu odehraných zápasů zajištěna postupová a sestupová propustnost jednotlivých soutěží.

„Hlavním důvodem, který vedl k tomuto rozhodnutí, je zejména současná situace v ČR, která neumožňuje ani sportovní přípravu, ani soutěžní utkání. A to i přes probíhající jednání sportovního prostředí zastoupeného Národní sportovní agenturou s vládou ČR o spuštění sportovního života. Aktuálně nic nenasvědčuje startu trénování dříve než ve druhé polovině dubna, a to pouze v případě optimistického vývoje epidemiologické situace,“ řekl ředitel ligových florbalových soutěží Zdeněk Mlčoušek.

Florbalové divizní týmy Slavia Plzeň a Gorily Plzeň tak ztratily podruhé v řadě možnost bojovat o postup do národní ligy, o nějž dlouhodobě usilují.

„Na tuto zprávu jsme byli připraveni. Není to taková rána jako loni, kdy chyběl k postupu jen krůček. Stále zůstáváme přesvědčení, že se dala v loňské sezoně prostupnost soutěží vzhledem k odehrání základních částí určitě řešit. Bohužel podpora pro toto řešení byla minimální. Tohle je spíše dotaz na jiné – kompetentní osoby, které nakonec to nešťastné finální rozhodnutí udělaly a nebo ho podpořily,“ vysvětluje svůj pohled na celou situaci předseda klubu FBŠ Gorily Plzeň Libor Bolda, který se ale nevzdává a chce znovu zabojovat o postup v příští sezoně.

„Tým mužů má kvalitu a perspektivu hrát určitě vyšší soutěž, než je divize, což ukázaly zřetelně naše výsledky v posledních dvou letech. Znovu budeme bojovat, znovu musíme postavit konkurenceschopný tým. Je to těžká situace, která má zásadní dopad pro celý region. Adeptů na postup v kraji je víc a už se tyto snahy mohlo podařit naplnit nejen nám. Takhle to půjde vše znovu od začátku,“ je si vědom Bolda.

Jak rozhodnutí berou v FBC Plzeň, které působí v národní lize? „S ukončením soutěží jsme po Novém roce asi počítali. Tím, že se neodehrálo moc zápasů, to pro nás není tak drastické jako minulý rok, kdy jsme byli v rozehraném play off. Nicméně jsme letos měli vysoké cíle, které jsme potvrzovali i z počátku základní části, a samozřejmě nás to mrzí. Naší výhodou je, že máme vyrovnaný kádr, který se v nejbližších letech moc měnit nebude, takže si můžeme počkat. Doufám, že další sezona se odehraje, i kdyby s testováním nebo dalšími omezeními,“ řekl Jaromír Täuber, hráč a šéftrenér FBC Plzeň.