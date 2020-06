K těmto reprezentačním borcům v kádru futsalového Interobalu Plzeň teď přibyl nejlepší futsalista minulého roku Michal Seidler, který na západ Čech přestoupil ze Sparty Praha. Touto posilou Interobal zvýšil akcie na zisk mistrovského titulu v play-off VARTA Futsal ligy. „Těžko říct, jestli budeme největším favoritem soutěže. Spíš jím pořád bude Chrudim, ale nebojím se říct, že budeme chtít hrát o nejvyšší příčky, tedy dostat se do finále,“ řekl třicetiletý Seidler, který v Plzni podepsal tříletou smlouvu.

Proč jste přestoupil ze Sparty do Interobalu Plzeň?

Rozhodujícím faktorem byla jednání s panem Lobem (finanční ředitel klubu) a Markusem Heinleinem (prezident klubu). Byli jsme v kontaktu už dříve, ale nechtěl jsem utíkat z Polska, kde jsem měl platnou smlouvu. Takže jsme si řekli, že se domluvíme později. Pak jsem odešel do Sparty, kde mi letos končila smlouva. Od ledna jsme se s vedením Interobalu domlouvali, že následující sezonu budu hráčem Plzně. Interobal trénuje Marek Kopecký, s nímž jsem hrálv reprezentaci.

Předpokládám, že se na spolupráci s ním těšíte…

Určitě. V reprezentačních začátcích mi pomáhal, protože patřil mezi starší a zkušené. Známe se a od kluků jsem slyšel, že tréninky pod ním jsou super.

Z reprezentace znáte Vnuka, Rešetára, Kovácse a Holého.

Holý a Kovács jsou můj ročník. Spolu nebo proti sobě jsme už odmalička odehráli spoustu zápasů. To samé platí u Tomáše Vnuka. Lukáš Rešetár je futsalová ikona.

Jaký soupeř byla Plzeň?

Velmi nepříjemný. Když jsem hrál za Spartu, tak Interobal znal náš útočný styl hry. Proto vyčkával v obraně a chodil do brejků a vycházelo mu to. Vyhráli jsme, ale bývalo to těsně.

Plzeň tvoří hráči z Česka doplnění třemi Slováky, ale Sparta byla složená hlavně z cizinců. Bude to teď lepší pro komunikaci na hřišti?

Určitě. Už několikrát jsem říkal, že Plzeň jde dobrou cestou už od mládeže. Což pomůže reprezentaci. V ní je čtyři až pět futsalistů z Plzně. Chrudim a Sparta měly dva tři Čechy a zbytek mužstva tvořili cizinci, sice výborní, ale pro český futsal je lepší plzeňská cesta.

Už trénujete v Plzni?

Asi měsíc a půl jsme trénovali pondělí, úterý a středa. Byly to herní tréninky a kouč zkoušel různé čtyřky. Od tohoto týdne nám dal trenér volno do 13. července. Poté nám začne fyzická příprava, takže se máme na co těšit (úsměv).

Mluvil s vámi trenér, do jaké čtyřky s vámi počítá?

Nemluvil. Vůbec netuším, jak to chce poskládat. Jsem zvědavý, jak to udělá.

V listopadu vás čeká baráž s Chorvatskem o postup na mistrovství světa. Jak vidíte šance?

My na ně neumíme. Když jsem proti nim hrál, vždy to dopadlo špatně. Doufám, že se to konečně otočí. Chorvati mají divný styl futsalu – příliš nerotují, stojí na lajnách, roztahují hru a chodí jeden na jednoho, což je velmi složité pro soupeře. Myslím si, že se Chorvatům nechce moc hrát dozadu, takže musíme využívat brejků.