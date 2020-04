Ruku v ruce s ním vydalo prohlášení o tom, jak bude postupováno v hodnocení postupů a sestupů. Verdikt ČF korespondoval s podobnými rozhodnutími v několika evropských hokejových ligách včetně české.

Florbalové asociace ale přece jen jednaly trochu jinak než Česko. Například Finsko si dalo větší odstup od rozhodnutí a vytvořilo skupinu, která hodnotila otázky postupů a sestupů po dobu necelých dvou týdnů.

Ve Švédsku naopak sezonu uťali a za konečné výsledky považovali ty, které se stihly dohrát, za což byla kolébka florbalu kritizována.

Podobná petice vznikla i v České republice. Podepsalo se pod ní celkem třicet klubů, přidala se i Florbalová škola Plzeň. Vlastní osou se rozhodly situaci řešit Karlovy Vary, které pomýšlejí na postup do superligy.

„Posílali jsme na vedení Českého florbalu email s konkrétními dotazy 18. března, odpovědi ale ještě nemáme,“ sdělil manažer karlovarského klubu Lukáš Grundler.

Výkonný výbor ČF již jednal o dokumentu a následně uložil odpovědným komisím, aby návrh nového modelu soutěží projednal.

„Vzhledem k výjimečnosti situace se výkonný výbor rozhodl situaci posoudit a požádal florbalové komise, kterých se problém týká, o analýzu, jaký dopad na soutěže by takový postup měl, a také na realizovatelnosti uvedených nebo jiných variant,“ stojí v zápisu ze schůze výkonného výboru.

Je tedy pravděpodobné, že o novém návrhu se bude znovu jednat 29. dubna na další schůzi.

Případný model počítá s tím, že superliga a 1. liga mužů by měla v nové sezoně 15 účastníků, Národní ligy 13 týmů a počet účastníků v divizích by zůstal stejný.

„Tato varianta mi přijde jako holý nesmysl. Když už se máme bavit o rozšíření, tak o sudý počet týmů. I tak by to soutěže výrazně ovlivnilo a trvalo by nějakou dobu, než by se to opět srovnalo do stavu, v němž je to nyní. To si většina těch, co petici iniciují, neuvědomují,“ nelíbí se návrh řešení hejtmanovi výkoného výboru Plzeňského a Karlovarského kraje Milanu Bejčkovi.

„Samozřejmě bych si přál, aby se Karlovy Vary dostaly do superligy. Zasáhlo to i nás, ztratili jsme šanci na postup do národní ligy, ale jsou důležitější věci. Vyšší moc rozhodla takto a osobně bych na tom nic neměnil,“ dodává zároveň předseda oddílu Slavia Plzeň.