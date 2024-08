Ve čtvrtek startuje u Plzně premiérový ročník čtyřdenního etapového závodu UCI pro jezdce do 23 let za účasti elitních světových i domácích stájí.

Na úvod prolog, časovka ze Starého Plzence do vrchu Radyně, jedné z dominant u Plzně, a pak tři etapy napříč Plzeňským krajem se startem a cílem v Rokycanech, Klatovech a Plzni. Ve čtvrtek startuje premiérový ročník West Bohemia Tour, čtyřdenního etapového závodu UCI pro jezdce do 23 let za účasti elitních světových i domácích stájí.

Fanoušci cyklistiky se tak po letech dočkají zase velkého mezinárodního podniku, sportovní show na silnicích v regionu. „Co do konkurence se zařadíme hned za Czech Tour a Závod míru U23," prohlašuje ředitel závodu Petr Kubias z Roman Kreuziger Cycling Academy.

V roce 2018 uspořádal v Plzni se svým týmem mistrovství České a Slovenské republiky na silnici, na jaře poblíž města už několik let dělá mezinárodní závody UCI pro juniory a teď přidá další akci.

West Bohemia Tour U23 naváže na tradici etapového Závodu vítězství, jenž v regionu skončil v roce 1993 čtyřicátým ročníkem. Nově však půjde o závod profesionálních celků nabitých mladými jezdci, kteří se touží ukázat a získat místo v elitních týmech svých stájí.

Přihlášeno je osmnáct týmů, ze světové špičky mj. výběry Soudal Quick-Step, Lotto Dstny, Uno X a Tudor, což jsou stáje, které jely i letošní Tour de France.

Českou cyklistiku budou reprezentovat jezdci ATT Investments, Elkov Kasper a také závodníci z domácích celků ACS Development a Sparta.

„Klobouk dolů před pořadateli. Mladí závoďáci zvlášť ze zahraničních stájí jsou už teď na vysoké úrovni, odpovídá tomu i jejich vybavení, zabezpečení. Dá se čekat parádní závod ve vysokých rychlostních průměrech," odhaduje Martin Slaník, někdejší člen týmu SKP Plzeň a také účastník Závodu vítězství. „Poprvé jsem ho jel v roce 1989 a hned jako prvoročák jsem mezi chlapy skončil pátý. Vyhrál týmový kolega Pekárek," vzpomíná i v 53 letech stále aktivní závodník. „Tehdy se závod konal začátkem května a pamatuji se, že při etapě přes Špičák pršelo a byla hrozná kosa. Teď si kluci spíš užijí třicítky," podotýká Slaník.

Premiérový ročník West Bohemia Tour zahájí ve čtvrtek v 15.00 časovka ze Starého Plzence na Radyni a v pátek následuje etapa na Rokycansku. Start je v Rokycanech na Masarykově náměstí ve 12 hodin a v cíli opět v centru města jsou nejrychlejší cyklisté očekáváni po 15. hodině. „Nevyzpytatelná, nečitelná etapa, stále nahoru dolů," podotýká spolutvůrce trasy Petr Kubias. Poté čeká aktéry závodu královská šumavská etapa se startem a cílem v Klatovech. Do nedělního vyvrcholení tour vyjedou cyklisté z nádvoří Plzeňského pivovaru a přes Žihli, Rabštejn nad Střelou, Manětín, Úterý, Černošice, Stříbro se vrátí zpět do Plzně.

Motoristé musí počítat s dopravním omezením. „Jde o bezpečnost závodníků i diváků, takže prosíme o shovívavost a trpělivost," vzkazuje za organizátory Petr Kubias.

West Bohemia Tour 2024

čtvrtek 22. srpna, prolog

Starý Plzenec – Radyně (3,8 km, převýšení 197 m), start v 15.00

pátek 23. srpna, 1. etapa:

Rokycany – Rokycany (150 km, 2317 m), start ve 12.00

Trasa: Rokycany - Skomelno - Zbiroh - Zvíkovec - Kralovice - Plasy - Zruč-Senec - Starý Plzenec - Veselá – Rokycany.

sobota 24. srpna, 2. etapa

Klatovy – Klatovy (150,1 km, 2488 m), start ve 12.45

Trasa: Klatovy - Plánice - Sušice - Kašperské Hory - Horská Kvilda - Kvilda - Modrava - Srní - Prášily - Čachrov – Klatovy.

Neděle 25. srpna, 3. etapa

Plzeň – Plzeň (150,9 km, 2056 m), start v 10.00

Trasa: Plzeň - Třemošná - Loza - Mladotice - Žihle - Rabštejn nad Střelou - Manětín - Úterý - Konstantinovy Lázně - Stříbro – Plzeň.

Více na www.westbohemiatour.com.