Šestatřicetiletý rodák z Aše hrál soutěžní zápas po deseti měsících. „Odehrál jsem ovšem jen dvě až tři poslední minuty zápasů, protože na plnou zátěž to ještě není. Byl jsem v první čtyřce místo Tomáše Buchty s Michalem Seidlerem, Michalem Holým a Tomášem Vnukem,“ řekl Lukáš Rešetár.

Interobal porazil Liberec 5:0 a Českou Lípu 8:0.

Ikona českého futsalu dostala pozvánku na kemp reprezentace, který je od 18. do 22. září v Plzni.

Kdy budete moci odehrát více minut?

Věřím, že během října bych se mohl plnohodnotně zapojit do zápasů. Září je spíš takové, abych se otestoval.

To znamená, že už budetek dispozici reprezentačním trenérům na listopadovou baráž s Chorvatskem o postup na mistrovství světa…

Věřím, že ano. Teď má liga reprezentační přestávku, měli jsme hrát dva přátelské zápasy proti Srbsku, ale Srbové je odřekli. Takže máme jen soustředění (18.– 22.9. v Plzni, pozn. aut.), na které jsem dostal pozvánku. Otázkou je, jestli se baráž bude hrát v listopadu, protože kvůli koronavirové situaci nikdo neví, jestli budeme moci do Chorvatska vycestovat a naopak Chorvati sem.

Váš klubový i reprezentační parťák Tomáš Vnuk se už před kvalifikací ve skupinách obával případné baráže s Chorvaty. To je Chorvatsko tak nepříjemný protivník?

Chorvatsko je silný soupeř. Na domácím mistrovství Evropy v roce 2012 bylo čtvrté, ale v utkání o třetí místo hrálo vyrovnanou bitvu s Itálií (3:1 vyhrála Itálie, pozn. aut.). Nám se na ně tolik nedaří. Já jsem je naposledy porazil v roce 2007 v kvalifikaci a pak už s nimi nemám dobrou bilanci. Mají osu hráčů, kteří jsou nebo byli v zahraničí – Marinović hrál ve Španělsku, Tihomir Nowak, který byl loni ve Spartě, hraje v Itálii. Šestici hráčů mají velice kvalitní a baráž bude hodně těžká.

Co zatím říkáte na výsledky Interobalu?

Vstup do soutěže nám vyšel a jsme za to rádi. Samozřejmě jsme neměli soupeře z top pětky, i když Liberec posílil a Česká Lípa bude patřit ke kandidátům na účast v play-off. Buďme rádi, že se nám začátek povedl, protože od něho se většinou odvíjí další průběh sezony.

Kdy vás uvidí fanoušci na fotbalovém hřišti v dresu divizního Mýta?

S klubem jsem v kontaktu a domluvený na pokračování, ale nevím, jestli to stihnu na podzim. Potřebuji být stoprocentně připravený na futsal. Začátkem listopadu je baráž s Chorvatskem, takže Mýtu bych mohl být k dispozici až po baráži. V té době ale fotbalové soutěže končí, takže to nejspíš vypadá, pokud bych zůstal v Mýtě, že nastoupím až na jaře.

Chodíte na tréninky Mýta?

Nechodím. Začátkem července jsem se začal zapojovat individuálně do běhů a posilování v Plzni s Interobalem. Do haly jsem šel s kluky až v průběhu srpna. Na fotbale jsem se nezapojil a víceméně všechno nasvědčuje tomu, že se během podzimu asi nezapojím, protože pro mě je prioritou futsal. Potřebuji se dostat do stoprocentní kondice a aby zraněné koleno bylo připravené na plnou zátěž. Potom se můžeme bavit o fotbale. Do Mýta jsem přicházel s tím, a bylo to tak i minulá fotbalová angažmá, že futsal je na prvním místě. Pokud to trenéři přijali, tak jsem mohl být nápomocen, a pokud to nešlo, měnil jsem fotbalový klub.