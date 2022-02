„Věřím, že to bude pěkná házená. Chceme před našimi fantastickými fanoušky dotáhnout zápas k postupu,“ láká 31letý házenkář diváky.

Dá se vzhledem ke střelecké produktivitě říct, že je Esch soupeř, který vám sedí?

Takhle bych to neviděl. Spíš jsem tam dostal hodně nahrávek, spousta gólů byla z trháků. Oni se pomaleji vrací do obrany, využil jsem to.

V čem je soupeř naopak nepříjemný? Na co si musíte dát v odvetě pozor?

Mají na středu zkušené hráče, kteří umí měnit tempo hry. A hlavně co se nám nedařilo, bylo, když vytáhli obranu na 2-4. To jsme se v útoku trošku trápili, to byla jejich asi největší zbraň. Tím nás překvapili.

Zdroj: Youtube

Chystáte se v přípravě na to nějak speciálně?

Ano, soustředíme se na jejich hru a různé kombinace.

S výsledkem prvního zápasu jste spokojení?

Rozdíl mohl být větší, ale vyhráli jsme venku, jsme plus čtyři góly. To je dobré.

O čem bude odveta?

Hodně o taktice. V Eschi jsme se poznali. Víme, co na soupeře platí, ale stejné to je i v jejich případě. Musíme se na ně pořádně připravit.

Program máte hodně nabitý. Zápasy jdou v rychlém sledu za sebou. Jak to zvládáte?

Mně tohle tempo, když se hraje středa – víkend, kupodivu vyhovuje víc.

I proto, že nemůžou být tréninky tak náročné?

Přesně tak, po zápase je volnější trénink, k tomu trochu posilovna. Připravujeme se spíš takticky.