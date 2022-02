V polovině druhého poločasu jste vedli o osm gólů. Proč jste o náskok přišli?

Soupeř potom hrál hodně vysunutou obranu. Na střední spojku hrál skoro osobku a na levou spojku byl také hodně vytažený. Takže nám chvíli trvalo, než jsme se s tím popasovali. Ale poté jsme si s tím dokázali poradit a čtyřgólový náskok jsme si udržovali až do konce zápasu.

Trenér Štochl točil menší počet hráčů. Vy jste hrál prakticky pořád.

Ano. Kromě oslabení nebo dostřídávání za brankáře. Esch také nestřídal. Myslím si, že jsme na tom byli fyzicky lépe a když budeme doma hrát se stejným nasazením, mohli bychom soupeře utahat. Kvalita je na naší straně.

Jaká byla v hale atmosféra?

Tribuna byla menší, ale byla docela zaplněná. Atmosféra byla standardní. Přijeli se na nás podívat dva fanoušci z Plzně, kteří jezdí pravidelně. To bylo krásné.

Talent vyhrál první pohárovou partii. Lucemburčany nepustil do vedení

Vítáte, že ve středu nehrajete extraligu?

Bavili jsme se s kluky, že kdybychom hráli ve středu, bylo by to hodně náročné. Cestování teď bylo hodně (minulý týden hrál Talent v Kopřivnici a v Hranicích. Teď cestoval do Lucemburska, pozn. aut.).

Ukázal Esch všechno, nebo vytáhne nějaké trumfy?

Nevím. Nevěděli jsme, do čeho jdeme, co na nás vytáhnou. Když se na zápas znovu podíváme a probereme si kombinace Esche, budeme v obraně zase o něco lepší. Nejsme úplně zvyklí dostávat 30 branek za zápas.

Co v odvetě rozhodne?

Musíme do ní jít s tím, že stav je 0:0. Nemyslet si, že když máme z prvního zápasu náskok čtyř branek, tak je rozhodnuto a že Esch to sem přijede odevzdat. Varováním je to, že s norským mančaftem Esch doma remizoval, ale venku vyhrál o gól a postoupil. Musíme se dobře připravit, protože v házené může být za dvě minuty po čtyřgólovém náskoku.

Gólman Šmíd vychytal výhru nad Duklou a už přemýšlel o poháru v Lucembursku