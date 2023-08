Bikerka Adéla Holubová si k jednadvacetinám nadělila páté místo ve Světovém poháru v Andoře, ale nebýt pádu mohla pomýšlet i výš.

Adéla Holubová zajela ve Vallnordu zatím nejlepší výsledek ve Světovém poháru. | Foto: fcb A. Holubové

Na premiéru ve vysohorském středisku Vallnord v Andoře, dějišti pátého dílu Světového poháru horských kol, nejspíš Adéla Holubová jen tak nezapomene.

V short tracku žen do 23 let skončila sedmá a ještě výš se závodnice z Města Touškova drala v cross country. V chladu a na mokré kluzké trati dlouho bojovala o třetí místo a přes pád nakonec skončila pátá. Jen o setinku sekundy, v cílovém finiši s novou mistryní světa Samarou Maxwellovou.

„V závěru jsem se na ní dotáhla, a i když jsem věděla o koho jde, tak jsem ve spurtu ze sebe vyždímala všechno. Rozsoudil nás až fotofiniš, byla v cíli o pár milimetrů dříve. I tak jsem s pátým místem super spokojená,“ rozplývala se Holubová.

Adéla Holubová (vlevo) projíždí cílem jen těsně za úřadující světovou šampionkou Samarou Maxwellovou.Zdroj: fcb A. Holubové

Zatím životního maxima na světové scéně totiž dosáhla v den svých jednadvacátých narozenin.

„Já sice narozky nijak zvlášť neprožívám, ale zrovna vyšly do Vallnordu, a tak jsem si říkala, že by bylo fajn, si dát nějaký pěkný dárek. A vyšlo to. Poprvé jsem ve svěťáku v top pětce a k tomu jsem si přivezla dva stehy na bradě po pádu v posledním kole,“ komentovala s úsměvem narozeninový den.

Sedmé místo z krátkého závodu ji v cross country zajistilo poprvé start z první řady. „To pro mě bylo velké plus, protože jsem se mohla s čelem závodu držet už od začátku a ne holky honit po startu ze zadních pozic,“ připustila Holubová.

A po vedrech v nepříznivém počasí, v šesti stupních, dešti a blátě, i se šrouby v operované ruce po jarním karambolu, také držela závodnice týmu Rouvy Specialized tempo s ženskou špičkou do 23 let. „Velkou část závodu jsem jela o třetí místo se Švýcarkou Ronjou Blochlingerovou. Ronja mi ve třetím kole cukla v technice a už se mi ji nepovedlo dojet. Navíc jsem v posledním kole udělala chybku na skalce a šla k zemi. To mi odsunulo na šestou pozici,“ líčila krizový moment.

Pád ale Holubovou jen zbrzdil. Rychle znovu nasedla na kolo a hnala se za soupeřkami. „Zmáčkla jsem se a nahoru na kopec jsem vyjela šestá. Předjela jsem ještě jednu holku a v závěru okruhu se mi podařilo dotáhnout na Maxwellovou, s kterou jsem pak měla čest spurtovat o čtvrté místo. Nevyšlo to, ale i tak v té zimě, která mi nesedí, a v nadmořské výšce přes dva tisíce metrů, to byl parádní výsledek,“ ocenila Holubová.

Že má na obličeji krvavé zranění, zjistila teprve v cíli. „Během závodu jsem to necítila. Ale na dopingové kontrole mi pak řekli, že to je nejspíš na šití a také to spravily dva stehy,“ vyprávěla stále úspěšnější bikerka.

Na jaře sice Holubová kvůli zranění ruky nezávodila dva měsíce, ale o to víc teď o sobě dává vědět. Má dva české tituly, na nedávném světovém šampionátu v Glasgow dojela devátá a teď už pronikla do elitní pětky. A věří, že nemusí jít o letošní konečnou.

„Svěťák má na programu ještě tři závody, za čtrnáct dní se jede ve Francii a potom dvakrát v Americe. Teď si chvilku orazím a pak mě čeká tvrdší tréninkový blok směrem k závěru sezony,“ prozradila svěřenkyně trenéra Filipa Štrunce.

Ukázat se ve zbylé části sezony bude chtít i osmnáctiletá Simona Spěšná. Ve Vallnordu skončila plzeňská bikerka jedenáctá v short tracku U23 na což pak členka týmu jb Brunex Superior Factory navázala v konkurenci daleko zkušenějších soupeřek patnáctou příčkou v cross country.

Škodovka skolila v přípravě Rytíře, přispěl i mladý Benák