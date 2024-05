V červnu tradičně vrcholí soutěže národních házenkářů, mužům skončila základní část a o víkendu startuje play-off. Přímý postup do semifinále si zajistil lídr soutěže TJ Příchovice a nakonec i Sokol Krčín, který na druhou příčku posunul odečet bodů Sokolu Tymákov za chybějící mládež.

Přeštický Jakub Brada střílí na branku Čakovic v posledním dvoukole základní části 1. ligy národních házenkářů. | Foto: Petr Šatra

Obhájci mistrovského titulu tak klesli zásluhou horšího skóre na třetí místo a v play-off je už o víkendu čeká semifinále s Přešticemi. Ty se na pozice pro vyřazovací část vyhouply až v posledním dvoukole a teď zkusí potrápit favorita.

„V play-off jsme souhrou několika událostí, které jsme ani neovlivnili – kontumace zápasů soupeře, prohry přímých konkurentů. Ještě před pár zápasy jsme se spíše s obavou dívali na spodní část tabulky a počítali, jestli už máme jistou záchranu. Ale dopadlo to, jak to dopadlo,“ prohlásil trenér přeštických národních házenkářů Rudolf Lang s tím, že když už ve vyřazovací části jsou, zabojují o postup. Uznává však, že Tymákov, který byl po základní části třetí, zatímco Přeštice šesté, je favoritem čtvrtfinálová série. Ta začíná v sobotu od 13.00 hodin v Přešticích, odveta je na programu druhý den hodinu před polednem na hřišti soupeře.

„Tymákov bezesporu patří mezi nejlepší celky první ligy, takže by se dalo říct, že podle papírových předpokladů by měl být postupující vcelku jasný. Nicméně naše vzájemné zápasy mají vždy dobrou úroveň a zdravou rivalitu, takže jsem si jistý, že to bude pro diváky i pro hráče velmi zajímavé čtvrtfinále. Doufám, že přijde fandit hodně lidí, aby zápasy měly správnou atmosféru play-off,“ přál si přeštický kouč a připomněl jarní domácí zápas, v němž Tymákov vyrovnával až proměněným trestným hodem se závěrečným hvizdem.

Na tenhle zápas si okamžitě po zjištění, kdo je čtvrtfinálovým soupeřem vzpomněl i jeho tymákovský protějšek Václav Kugler. „To jsme byli za remízu rádi,“ vybavil si. „Přeštice jsou pro nás nepříjemný soupeř, po podzimu na to byly špatně, ale jaro měly perfektní, proto jsou v play-off. My s nimi navíc míváme problémy, takže jdeme do série s respektem,“ uznal trenér Tymákova.

„Ale my chceme obhájit titul a uděláme pro to co nejvíc. Měli bychom být kompletní a uvidíme, jak to dopadne,“ doplnil Kugler.

Zatímco první čtvrtfinále bude derby dvou celků z Plzeňska, druhou dvojici tvoří celky z opačných koutů republiky a mezi zápasy je čeká téměř pětisetkilometrový přejezd. První utkání se hraje v sobotu od 15 hodin v Ostravě-Svinově, odveta pak v neděli v 11.00 v Nezvěsticích.

Oba celky dělily po 22 kolech základní části pouhé dva body, takže tady se favorit hledá těžko, i když výš v tabulce byly Nezvěstice. Alespoň tak nazval soupeře svinovský kouč Zbyněk Planka. „Soupeř nás v tomto soutěžním ročníků dvakrát porazil. Nezvěstice navíc mají velké zkušenosti z minulého roku, kdy prošly až do finále,“ připomněl. Ale jeho nezvěstický protějšek hned kontroval.

„Shodou okolností jsme ve Svinově sehráli vyrovnané utkání. Zatímco soupeř šetřil několik opor, my jsme v plné sestavě museli vyhrát,“ připomněl Daniel Havlíček. To se Nezvěsticím nakonec v poměru 19:17 povedlo. „Teď očekáváme trošku jiný zápas ze strany Svinova, ale vyrovnané by to mělo býr, protože oba celky skočily těsně za sebou,“ doplnil trenér Nezvěstic.

„Na rozdíl od minulé sezony, kdy jsme se dostali až do finále, hrajeme letos s mladším a tím pádem méně zkušeným týmem,“ připomněl Havlíček, že po loňském úspěchu došlo k hráčské obměně. V posledním kole v Brně navíc přišel kvůli zranění o klíčové obránce. I přesto ale v Nezvěsticích předem nic nevzdávají. „Těšíme se na podporu našich diváků v nedělním zápase,“ doplnil.

Na semifinále si však dělají zálusk i ve Svinově. „Jdeme do čtvrtfinále s tím, že chceme postoupit, ale to asi každý, jinak bychom to nehráli. I když je favoritem série družstvo Nezvěstic, play-off je jiná soutěž a budeme se snažit soupeři další cestu překazit,“ potvrdil svinovský trenér Zbyněk Planka.

Kdo si proklestí cestu do semifinále, kde už číhají TJ Příchovice a Sokol Krčín?