První liga národních házenkářů spěje ke svému závěru, na programu byla dvě čtvrtfinálová utkání, která proti sobě svedla družstva ze stejného regionu. Zatímco Dobruška překvapila vítězstvím na hřišti třetího Krčína (16:14), Nezvěstice doma neponechaly nic náhodě a poradily si s Nýřany (24:16).

Trenér Daniel Havlíček (na archivním snímku) dovedl národní házenkáře Nezvěstic po čtyřech letech do play-off a ve čtvrtfinále si poradili i s Nýřany. V neděli budou hrát o finále v Příchovicích. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Vítězné týmy postupují do semifinále, Dobruška nastoupí v neděli od 16 hodin u vítěze základní části Sokola Tymákov, Nezvěstice čeká už dopoledne v 10.30 další západočeské derby, tentokrát v Příchovicích, na hřišti druhého týmu po základní části. „V jarní části jsme tam o dost prohráli,“ připomněl nezvěstický kouč Daniel Havlíček nedávnou porážku v Příchovicích (18:24). „Uvidíme, jak si povedeme tentokrát,“ doplnil mnohoznačně a v hodnocení se vrátil k vítěznému čtvrtfinále.

TJ Sokol Nezvěstice – TJ Nýřany 24:16 (12:8)

„Povedl se nám vstup do zápasu. V obraně jsme se připravili na nýřanského střelce Gabriela, těsným bráněním po celém hřišti jsme jeho sílu eliminovali,“ popisoval kouč Nezvěstic, které se do play-off probojovaly po čtyřech letech. Proti Nýřanům už v první půli navýšily vedení na 12:8. „My jsme točili všech šest útočníků, tím jsme hráli ve velkém tempu a dostávali jsme obranu Nýřan pod tlak. Těžce nám bylo pouze při pětiminutovém vyloučení dvou hráčů, ale i to jsme přečkali a pak se snažili dohrát zápas na jistotu,“ připomněl Daniel Havlíček a vysekl poklonu nezvěstickým fanouškům. „Hnali nás za vítězstvím, oba týmy je odměnily pohlednou házenou,“ dodal.

Sestavy a branky – Nezvěstice: Kopic, Hrubý – Krásný, Bažant, T. Šilhánek, Trhlík, Láska, Pech, Kojan – L. Šilhánek 3, Mareš 5, Šourek 6, Nachtman 2, O. Havlíček 5, M. Havlíček 3. Trenér: Daniel Havlíček. Nýřany: Vild, Brož – Jabůrek, Havlíček, Tráva, Černý, Wolfram, Pavel – Vacík, Thumer, J. Faifr 6, A. Faifr, Wisura 1, Gabriel 9. Trenér: Zdeněk Koranda. Rozhodčí: Šimánek, Přikryl. Diváků: 350.

Sokol Krčín – Sokol Dobruška 14:16 (9:5)

Dva regionální rivalové se utkali i ve druhém čtvrtfinále a tady se potvrdilo, že favorit to nemívá v derby jednoduché. Krčín, třetí tým po základní části podlehl doma 14:16 Dobrušce. V úvodu zápasu hrála prim defenziva obou mužstev, po dvanácti minutách byl stav nerozhodný 1:1. Teprve potom začal domácí Krčín zvyšovat náskok, v poločase vedl 9:5 a nic nenasvědčovalo tomu, že se rodí překvapení. Do druhé půle ale Dobruška změnila taktiku. „Aktivní obrana a povedená rotace brankářů tvořila základ obratu. V útoku nám pomohla změna v umístění střelby a stoprocentní úspěšnost na šestkách,“ pochvaloval si jeden z gólmanů Tomáš Preclík.

Naopak Krčínu se přestala dařit střelba, šance si vytvořil, ale neproměňoval je. Když se k tomu přidalo zahození dvou pokutových hodů za vyrovnaného stavu, bylo zaděláno na překvapení. Dobruška vítězství 16:14 udivila mnoho příznivců národní házené. „Atmosféra utkání byla skvělá. Dorazila spousta fanoušků z obou táborů a ti vytvořili úžasnou kulisu, která dodala tomuto východočeskému derby ten správný náboj,“ doplnil brankář Dobrušky.

Sestavy a branky – Krčín: Chmelík, Rýdl – R. Marek, T. Marek, Jo. Verner, Leugner, Stráník, Zavřel, D. Fišer – M. Marek 5, J. Fišer 7, Pavlík, M. Fišer, Syrovátko, Práchenský 2. Trenér: Tomáš Pavlík. Dobruška: Preclík, Urban – Jan Tomáš, Holanec, Dolejší, Dubský, Tošovský, Lenfeld – Jan Verner 6, Jo. Tomáš 5, Jo. Morávek 5, Jan Morávek, Ježek, Štěpán, Nejman. Trenér: Pavel Holada. Rozhodčí: Rauch, Hejl. Diváků: 500.