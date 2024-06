Naopak tymákovští muži se obhájci titulu pořádně nadřeli už na postup do semifinále, v němž vyzvou v souboji třetího se druhým po základní části Sokol Krčín. První zápas se hraje na západě Čech v sobotu od 14 hodin, odveta je pak na programu v neděli od 11 hodin na hřišti soupeře.

Ve čtvrtfinálové sérii s Přešticemi ale vyhrál Tymákov oba zápasy jen o gól, nejprve venku 14:13 a v domácí odvetě pak 18:17. „Měli jsme i štěstí,“ uznal sportovně tymákovský kouč Václav Kugler. „Oba zápasy jsme měli dobře rozehrané, vedli jsme o tři o čtyři góly, ale na konci jsme se báli o vítězství. Bylo to jak přes kopírák, nevěděli jsme si rady s jejich obranou,“ dodal.

Národním házenkářům začíná play-off. Derby i dlouhá cesta Nezvěstic a Svinova

Teď se tedy v boji o finále Tymákov utká s Krčínem, který ho přeskočil v závěru základní části i díky odečtu za chybějící mládež. „Hrajou jinou házenou, to by nám mohlo relativně sedět. Samozřejmě, že do finále bychom chtěli,“ usmál se Kugler navzdory nepříznivé bilanci. Na podzim jeho tým v Krčíně prohrál 21:26 a doma na úvod jara remizoval 15:15.

Ve druhém semifinále je na programu derby. Vítěz základní části TJ Příchovice vyzve Nezvěstice, které ve čtvrtfinále vyřadily Svinov (20:14 venku, 20:19 doma).

„Ale když u nás v odvetě vedl Svinov o tři góly, bylo mně všelijak,“ uznal nezvěstický trenér Daniel Havlíček.

„Na Příchovice se nám letos moc nedaří, prohráli jsme s nimi dvakrát ligu a vyřadili nás i v poháru. Ale třeba nastal správný čas vše změnit,“ zní odhodlaně z Nezvěstic.

To Příchovičtí nechtějí překvapení dopustit, vyhráli základní část a v zimě i Český pohár. Logicky si tedy brousí zuby i na titul. „Do semifinále jdeme s respektem, ale beze strachu. Vnímáme sílu soupeře, ale soustředíme se na vlastní výkon, chceme ukázat svoji kvalitu,“ uvedl Lukáš Nohava, hrající trenér.

Nezvěstice chystají ze zápasů kamerový online přenos. První utkání hrají v sobotu doma od 16 hodin, odveta je na programu v Příchovicích v neděli od 10.30.